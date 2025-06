9 phát minh tiêu biểu nhất Israel, một trong số đó được dùng hàng ngày

Israel đã đạt được thành công vượt bậc trong thế giới công nghệ, điều này được thể hiện qua nhiều chỉ số ấn tượng. Từ năm 1966, 13 người Israel đã được trao giải thưởng Nobel.

Năm 2022, công nghệ Israel thu hút khoảng 17 tỷ USD đầu tư. Số lượng kỳ lân công nghệ Israel ước tính trên dưới 70. Xấp xỉ 300 tập đoàn đa quốc gia thành lập văn phòng tại đây để được hưởng lợi từ năng lực R&D của nước này.

Có nhiều yếu tố góp phần vào sự thành công của công nghệ Israel. Lịch sử và tôn giáo Do Thái đã hình thành thái độ đổi mới và "tư duy đột phá" từ thời xa xưa, cụ thể là từ thời kỳ biên soạn kinh Talmud.

Việc thành lập Nhà nước Israel cũng góp phần tạo ra tinh thần đổi mới. Trong giai đoạn đầu, người Do Thái ở đất nước non trẻ này phải cùng nhau làm việc, đưa ra quyết định nhanh chóng và thay đổi hướng đi ngay khi có bằng chứng cho thấy cần thiết.

Làn sóng nhập cư cũng là một yếu tố. Từ năm 1989 đến 2006, sự xuất hiện của gần 1 triệu người nhập cư từ Liên Xô cũ, nhiều người trong số họ là các nhà khoa học hoặc kỹ sư, đã có tác động tích cực mạnh mẽ đến năng lực công nghệ của Israel.

Một yếu tố then chốt khác là nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Theo Inbal Arieli, tác giả cuốn Chutzpah: Why Israel Is a Hub of Innovation and Entrepreneurship, việc phục vụ trong Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã thúc đẩy khả năng khoa học và công nghệ của tân binh, khuyến khích chấp nhận rủi ro và tăng cường khả năng làm việc nhóm.

Các cựu quân nhân của Đơn vị 8200, đơn vị tình báo tinh nhuệ của Israel, là một phần cốt lõi tạo nên lợi thế công nghệ của nước này.

Công ty Rafael và Bộ Quốc phòng Israel tiến hành các cuộc thử nghiệm hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Sắt vào tháng 3/2025. Ảnh: Bộ Quốc phòng Israel

Bắt đầu từ những năm 1960 và 1970, chính phủ Israel đã hỗ trợ R&D trong ngành công nghiệp quốc phòng. Cuối những năm 1980, chính phủ bắt đầu hỗ trợ công nghệ cao thông qua Văn phòng Trưởng khoa học gia thuộc Bộ Kinh tế, sau này trở thành Cơ quan Đổi mới Israel (IIA) vào năm 2016.

IIA là một cơ quan độc lập nhưng được chính phủ tài trợ, hiện cung cấp nhiều hình thức hỗ trợ, từ các "vườn ươm" cho giai đoạn đầu của đổi mới đến việc cung cấp đào tạo, vốn ban đầu và kết nối các công ty khởi nghiệp với các nhà tài trợ trong và ngoài nước.