9 ô tô tông liên hoàn trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Tại hiện trường, 9 ô tô trong 2 vụ tai nạn trên chắn hết làn trong, nhiều xe móp méo, vỡ nát phần đầu và đuôi. Nhiều mảnh vỡ văng tung tóe khắp mặt đường.

Những người trên các ô tô hoảng loạn nhanh chóng rời khỏi xe, đứng nép vào dải phân cách để đảm bảo an toàn. Các tài xế phối hợp cùng lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường để xử lý vụ việc.

Do xảy ra đúng thời điểm lượng xe đổ về TPHCM sau kỳ nghỉ lễ, khiến giao thông trên cao tốc ùn ứ kéo dài. Hàng nghìn phương tiện nối đuôi nhau, di chuyển chậm qua khu vực tai nạn.