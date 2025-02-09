9 ô tô tông liên hoàn trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Hoàng Anh| 02/09/2025 21:53

Chỉ cách nhau vài chục mét, 2 vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây hướng về TPHCM khiến 9 ô tô “dồn toa”, nhiều người hoảng loạn.

Tối 2/9, trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây xảy ra liên tiếp 2 vụ tai nạn liên hoàn cách nhau vài chục mét, giao thông ùn tắc cục bộ hàng km.

W-cao toc tai nan.jpg
Toàn cảnh hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Hoàng Anh

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h20 cùng ngày, tại đoạn Km62 trên cao tốc, hướng từ Lâm Đồng về TPHCM (đoạn qua xã Xuân Hòa, tỉnh Đồng Nai) xảy ra vụ va chạm liên hoàn giữa 6 ô tô con ở làn trong sát dải phân cách.

Ngay sau đó, ô tô biển số TPHCM chạy phía sau khi thấy hiện trường va chạm đã phanh gấp, dẫn đến vụ tai nạn liên hoàn khác giữa 3 xe, cách vị trí vụ tai nạn đầu tiên chỉ vài chục mét.

W-cao toc tai nan 1.jpg
6 ô tô va chạm liên hoàn đầu tiên. Ảnh: Hoàng Anh

Tại hiện trường, 9 ô tô trong 2 vụ tai nạn trên chắn hết làn trong, nhiều xe móp méo, vỡ nát phần đầu và đuôi. Nhiều mảnh vỡ văng tung tóe khắp mặt đường.

Những người trên các ô tô hoảng loạn nhanh chóng rời khỏi xe, đứng nép vào dải phân cách để đảm bảo an toàn. Các tài xế phối hợp cùng lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường để xử lý vụ việc.

Do xảy ra đúng thời điểm lượng xe đổ về TPHCM sau kỳ nghỉ lễ, khiến giao thông trên cao tốc ùn ứ kéo dài. Hàng nghìn phương tiện nối đuôi nhau, di chuyển chậm qua khu vực tai nạn.

cao toc tai nan 2.jpg
Dòng phương tiện ùn dài trên cao tốc qua khu vực xảy ra tai nạn. Ảnh: Hoàng Anh

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) cùng đơn vị quản lý tuyến khẩn trương có mặt phân luồng từ xa và điều tiết giao thông.

Đến hơn 20h30, hiện trường cơ bản được giải quyết, tuy nhiên tình trạng ùn ứ vẫn còn kéo dài. Nguyên nhân 2 vụ tai nạn liên hoàn trên đang được điều tra, làm rõ.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/9-o-to-tong-lien-hoan-tren-cao-toc-phan-thiet-dau-giay-2438683.html
Copy Link
https://vietnamnet.vn/9-o-to-tong-lien-hoan-tren-cao-toc-phan-thiet-dau-giay-2438683.html
