9 nhân vật phim Hàn truyền động lực và cảm hứng sống

Bok Joo là một vận động viên cử tạ nữ vô cùng tài năng nhưng cô phải vật lộn với sự thiếu nữ tính, mạnh mẽ quá mức của mình. Chuyện này phần nào đó lại giúp cô thêm yêu và trân trọng bản thân mình nhiều hơn. Mặc cho nhiều thử thách cô vẫn không ngại ngần sống thật với con người minh.

6. Baek Seung Soo - Stove League (Đội Bóng Chày Dream)

Phải cầm và lãnh đạo một đội bóng chày đang trên bờ vực giải tán, xếp bét trong mọi giải đấu nhưng Baek Seung Soo (Nam Goong Min) vẫn không từ bỏ, anh quyết tâm làm mọi thứ để giúp họ quay trở lại thời kỳ đỉnh cao.

Ở Baek Seung Soo và bộ phim truyền cho mọi người cảm hứng về sự miệt mài lao động, đừng bao giờ chịu khuất phục và bỏ cuộc dù cho tình thế có khó khăn như thế nào. Hãy biết yêu thương, chia sẻ và hợp tác cùng những người xung quanh mình.

7. Choi Ae Ra - Fight For My Way (Thanh Xuân Vật Vã)

Mặc dù phải sinh ra trong một gia đình nghèo khó nhưng Ae Ra vẫn giữ vững tinh thần và ước mơ với nghề phát thanh viên. Mặc cho người khác chế giễu và cho rằng người như cô không thể làm được nghề nghiệp đó cô vẫn không chịu chùn bước và thể hiện cá tính mạnh mẽ của mình.