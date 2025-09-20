9 nhà khoa học Việt Nam lọt Top 10.000 nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới 2025

Lê Huyền| 20/09/2025 17:30

Có 9 nhà khoa học Việt Nam nằm trong top 10.000 nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới, trong đó có nhiều gương mặt quen thuộc như GS Nguyễn Xuân Hùng, PGS Hoàng Anh Tuấn, GS Nguyễn Đình Đức, GS Võ Xuân Vinh, GS Trần Xuân Bách...

Nhà xuất bản Elsevier vừa công bố danh sách xếp hạng các nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2025. Có 9 nhà khoa học Việt Nam công tác tại các trường đại học trong nước lọt top 10.000 nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới:

TTNHÀ KHOA HỌCTRƯỜNG ĐH CÔNG TÁCTHỨ HẠNG TRONG 10.000 TG
1Hoàng Anh Tuấn Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai438
2Võ Xuân Vinh ĐH Kinh tế TPHCM2.327
3Trần Nguyễn Hải  ĐH Duy Tân2.905
4Hoàng Nhật Đức ĐH Duy Tân 3.635
5 Phạm Thái Bình Trường ĐH Công nghệ Giao thông Vận tải 3.773
6Nguyễn Phúc Cảnh ĐH Kinh tế TPHCM 4.727
7Trần Xuân Bách Trường ĐH Y Hà Nội 5.085
8Nguyễn Đình Đức ĐH Quốc gia Hà Nội 5.750
9Nguyễn Xuân Hùng Trường ĐH Công nghệ TPHCM9.612

Trong số này, nhiều nhà khoa học có nhiều năm liền lọt top 10.000 người ảnh hưởng nhất thế giới như: PGS Hoàng Anh Tuấn, GS Nguyễn Đình Đức, GS Nguyễn Xuân Hùng, GS Trần Xuân Bách…

Đáng chú ý, có 3 nhà khoa học nước ngoài nhưng đăng ký địa chỉ công tác ở Việt Nam, gồm 2 người ở ĐH Duy Tân và 1 người ở Trường ĐH Tôn Đức Thắng.

Trong bảng xếp hạng 100.000 nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới năm 2025, có 73 nhà khoa học mang quốc tịch Việt Nam. Nếu tính cả các nhà khoa học làm việc tại Việt Nam, con số là 97. Trong số 25 người nước ngoài, có nhiều người hiện công tác ở các trường như ĐH Duy Tân, Trường Đại học Tôn Đức Thắng…

Bảng xếp hạng 100.000 người có tầm ảnh hưởng đánh giá dựa trên các chỉ số ảnh hưởng trong giới khoa học: tổng số trích dẫn (không bao gồm tự trích dẫn), chỉ số Hirsch h-index, chỉ số Schreiber hm-index, số trích dẫn cho các bài báo với tư cách tác giả duy nhất (single author), tác giả chính (first author, corresponding author) và tác giả cuối cùng (last author).

Danh sách được phân loại thành 22 lĩnh vực khoa học và 174 lĩnh vực con theo chuẩn phân loại Science-Metrix.

https://vietnamnet.vn/9-nha-khoa-hoc-viet-nam-lot-top-10-000-nha-khoa-hoc-anh-huong-nhat-the-gioi-2025-2444457.html
https://vietnamnet.vn/9-nha-khoa-hoc-viet-nam-lot-top-10-000-nha-khoa-hoc-anh-huong-nhat-the-gioi-2025-2444457.html
