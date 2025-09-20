9 nhà khoa học Việt Nam lọt Top 10.000 nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới 2025

Đáng chú ý, có 3 nhà khoa học nước ngoài nhưng đăng ký địa chỉ công tác ở Việt Nam, gồm 2 người ở ĐH Duy Tân và 1 người ở Trường ĐH Tôn Đức Thắng.

Trong bảng xếp hạng 100.000 nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới năm 2025, có 73 nhà khoa học mang quốc tịch Việt Nam. Nếu tính cả các nhà khoa học làm việc tại Việt Nam, con số là 97. Trong số 25 người nước ngoài, có nhiều người hiện công tác ở các trường như ĐH Duy Tân, Trường Đại học Tôn Đức Thắng…