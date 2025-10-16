9 người trong gia đình ngộ độc cá nóc, 1 người nguy kịch

Ngày 16-10, tin từ Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cho biết bệnh viện này đang tiếp nhận cấp cứu bốn bệnh nhân trong một gia đình bị ngộ độc cá nóc, trong đó có một bệnh nhân đang nguy kịch.

Trước đó, từ 23 giờ ngày 15-10 đến 2 giờ ngày 16-10, Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận tiếp nhận cấp cứu bốn bệnh nhân bị ngộ độc cá nóc đều ở xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng chuyển đến, trong đó có một bé trai 13 tuổi.