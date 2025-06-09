9 ngày địa ngục của cô gái bị nhóm tội phạm cưỡng hiếp

Chí Tôn phái

Kể từ khi phát hành vào giữa tháng 8, The Echoes of Survivors: Inside Korea’s Tragedies (Tiếng vọng của người sống sót: Thảm án tại Hàn Quốc) gây rúng động khi xoáy sâu vào những vụ án khét tiếng nhất lịch sử hiện đại của xứ kim chi.

Trong đó, tập 5 và 6 khai thác vụ án về Gia đình Chijon hay Chí Tôn phái – nhóm tội phạm hoạt động vào năm 1993-1994 do Kim Gi Hwan dẫn đầu, được gọi là Chí Tôn. Nhóm này nuôi mối thù hằn với giới nhà giàu và tin rằng xã hội phân biệt giai cấp khiến họ sống trong nghèo khổ.

Người đứng đầu Chí Tôn phái Kim Gi Hwan.

Thời điểm đó, xã hội Hàn Quốc tương đối hỗn loạn, nhiều vụ gian lận tuyển sinh bị phanh phui, người giàu chi tiền để con cái đậu đại học. Bên cạnh đó, giới du học sinh tràn về nước, thường đi những xe đắt tiền như Grandeur, tụ tập tại những quán bar cao cấp và không ngần ngại vung hàng triệu won để mua rượu ngoại. Tin tức liên tục nổ ra khiến những người có cuộc sống khó khăn càng tuyệt vọng và phẫn nộ.

Vào tháng 6/1993, khi ngồi trong sòng bài cùng đồng hương Kang Dong Eun, Kim Gi Hwan rủ rê thành lập băng nhóm tội phạm “trả thù” đời. Kim Gi Hwan nói: “Thế giới bất công, cướp của lũ nhà giàu đi”.

Nghe đến tiền bạc, Kang Dong Eun nhanh chóng bị xiêu lòng. Tên này kết nối Kim Gi Hwan với những người bạn tù cũ, rồi tất cả 7 người đều bị lôi kéo.

Cảnh sát từng tham gia vụ triệt phá nhóm tội phạm cho biết độ tuổi trung bình của những kẻ này là khoảng 21,5 tuổi. Trong đó, Kim Gi Hwan lớn tuổi nhất (27 tuổi) và người trẻ nhất mới 18 tuổi. Họ đều sinh ra trong gia đình nghèo khó, kiếm sống bằng lao động chân tay.

Chí Tôn phái có 4 nguyên tắc hoạt động chính: căm ghét kẻ giàu có, tiếp tục gây án cho đến khi có đủ một tỷ won (717 triệu USD theo mệnh giá hiện hàn), truy đuổi kẻ phản bội đến cùng và đừng tin vào phụ nữ, kể cả mẹ mình.

Thủ đoạn của băng nhóm tội phạm toàn đàn ông này là bắt cóc người giàu, tống tiền rồi giết người diệt khẩu.