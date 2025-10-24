9 nâng cấp iPhone 18 Pro biến 2026 thành ‘năm vàng’ của Apple

Apple chỉ vừa ra mắt iPhone 17, nhưng giới công nghệ đã nhanh chóng hướng sự chú ý về năm tới. Theo hàng loạt tin rò rỉ ban đầu, iPhone 18 dự kiến sẽ đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ nhất của Apple trong nhiều năm, không chỉ về thiết kế mà còn về hiệu năng, camera và công nghệ hiển thị.

Mặt trước của các mẫu iPhone 18 Pro có thể trông khá khác biệt. Hình ảnh do AI tạo ra

Từ việc loại bỏ Qualcomm, đưa Face ID xuống dưới màn hình cho đến khả năng ra mắt mẫu iPhone gập đầu tiên, năm 2026 có thể trở thành thời điểm tái định nghĩa toàn bộ chiến lược sản phẩm của “Táo khuyết”.

1. Apple có thể chia tay Qualcomm

Theo nhiều nguồn tin, Apple đang thử nghiệm modem C2, kế nhiệm dòng C1 từng được tích hợp trên iPhone 16e. Nếu thành công, con chip 5G này sẽ giúp Apple hoàn toàn độc lập khỏi Qualcomm – đối tác mà hãng đã phụ thuộc suốt nhiều năm qua.

Modem C2 được cho là sẽ hỗ trợ mmWave tốt hơn, tích hợp kết nối đa mạng thông minh hơn để tăng tốc độ tải xuống, đồng thời tối ưu đáng kể hiệu suất năng lượng. Đây là bước tiến quan trọng giúp Apple làm chủ toàn bộ chuỗi phần cứng viễn thông của mình.

3 mẫu iPhone sắp ra mắt cho cuộc ‘đại cách mạng’ của Apple

2. Ống kính khẩu độ biến thiên trên bản Pro

Một trong những nâng cấp camera được mong đợi nhất chính là khẩu độ biến thiên trên iPhone 18 Pro và 18 Pro Max.

Khác với khẩu độ cố định f/1.78 trên các thế hệ trước, hệ thống mới cho phép người dùng điều chỉnh lượng ánh sáng đi vào cảm biến, tương tự như trên máy ảnh chuyên nghiệp.

Điều này mang lại khả năng kiểm soát độ sâu trường ảnh tốt hơn, xử lý chủ thể sắc nét hơn, và tự do sáng tạo cao hơn trong nhiếp ảnh di động.