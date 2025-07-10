9 năm sau khoảnh khắc chấn động thế giới, cậu bé châu Phi lột xác ngoạn mục

Sau gần 1 thập kỷ được nuôi dưỡng trong tình yêu thương của các nhà hảo tâm, Hope giờ đây là 1 cậu bé 11 tuổi, vừa tốt nghiệp tiểu học và có ước mơ riêng.

Hope được thầy cô, bạn bè gọi là "tiểu Picasso" vì năng khiếu hội họa nổi bật và niềm đam mê nghệ thuật.

"Hope không chỉ thông minh mà còn là một nghệ sĩ tài năng, một vũ công xuất sắc, nồng nhiệt và chu đáo. Hơn hết, em có khiếu hài hước tuyệt vời", Anja chia sẻ trên mạng xã hội ngày cậu bé tốt nghiệp tiểu học cuối tháng 7 vừa qua.