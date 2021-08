9 lý do làm nên danh tiếng của thành phố Manchester ở xứ sương mù

Manchester được biết đến là địa điểm cho các hoạt động thể thao của các tổ chức khác nhau.

Đây là trụ sở của hai câu lạc bộ bóng đá biểu tượng của thành phố hiện giữ kỷ lục 20 lần vô địch quốc gia là Manchester United và Manchester City.

Ngày hôm qua, nhiều tờ báo châu Âu đăng tải thông tin Man 'xanh' đạt thỏa thuận với người đại diện của C.Ronaldo nhưng cuối cùng Man United đã chính thức xác nhận, siêu sao người Bồ Đào Nha sẽ đầu quân lại cho nửa đỏ thành Manchester.

Manchester đã cho ra đời vô số ban nhạc và nhạc sĩ được cả thế giới biết đến

Các ban nhạc nổi lên từ sân khấu âm nhạc Manchester gồm có Oasis, The Smiths, Joy Division và nhóm kế thừa như The Stone Roses, The Verve, Take That, và The Outfield. Manchester được cho là nơi thúc đẩy sự phát triển của dòng nhạc indie Anh trong thập niên 1980 dưới sự dẫn dắt của The Smiths.

Phim truyền hình dài nhất thế giới

Bộ phim truyền hình Anh với tựa đề Coronation Street được phát sóng từ năm 1960 tới nay và đã có hơn 10.000 tập nhưng 'siêu phẩm' này chưa có dấu hiệu dừng lại. Trong suốt hơn 60 năm qua, bộ phim đã mô tả những nốt tăng trầm của cuộc sống hằng ngày của những người Anh tại Weatherfield - một thị trấn hư cấu dựa trên nội thành Salford.

Bộ phim đã lọt vào Sách Kỷ lục Guinness Thế giới năm 2010 với danh hiệu lâu đời nhất trên ITV.