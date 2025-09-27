9 loại thực phẩm tốt nhất cung cấp năng lượng cả ngày

Yến mạch

Nếu bạn muốn một bữa ăn đơn giản nhưng giàu năng lượng, hãy chọn yến mạch. "Yến mạch chứa carbohydrate phức hợp, cung cấp năng lượng lâu dài. Nó cũng giàu chất xơ, cụ thể là beta-glucan, giúp ức chế quá trình tiêu hóa, giúp no lâu" - Ryan Yates, chuyên gia tập luyện cho bệnh nhân ung thư và chuyên gia dinh dưỡng tại UMC Cancer Center (Mỹ) - cho biết. Yến mạch còn cung cấp thiamine và riboflavin (vitamin B1 và B2).

Farro

Để duy trì năng lượng, hãy bổ sung thêm nhiều món từ lúa mạch Farro vào thực đơn hàng ngày. Theo Giana DiMaria - chuyên gia dinh dưỡng và giảng viên y học tại New York Medical College (Mỹ) - loại ngũ cốc này chứa chất xơ, giúp làm chậm quá trình chuyển hóa carbohydrate thành glucose. Điều này giúp giải phóng năng lượng đều đặn. Farro cũng chứa riboflavin (vitamin B2) và niacin (vitamin B3), 2 dưỡng chất giúp cơ thể chuyển hóa thức ăn thành năng lượng.

Trứng

Trứng chứa cả protein và chất béo lành mạnh, một sự kết hợp giúp cung cấp năng lượng ổn định và kéo dài, theo Matthew J. Landry - chuyên gia dinh dưỡng và trợ lý giáo sư về sức khỏe cộng đồng và phòng ngừa bệnh tật tại Trường Dân số & Sức khỏe Cộng đồng Joe C. Wen thuộc Đại học California, Irvine (Mỹ). Bên cạnh đó, trứng còn là nguồn cung vitamin B12 và riboflavin (vitamin B2), 2 dưỡng chất tham gia vào quá trình chuyển hóa năng lượng và giảm mệt mỏi.

Đậu đen

Đậu đen là nguồn cung cấp năng lượng bền vững tuyệt vời, theo Yates. Chúng chứa carbohydrate phức hợp, giúp cung cấp năng lượng ổn định, cùng chất xơ, làm chậm quá trình tiêu hóa và kéo dài cảm giác no. Đậu đen cũng cung cấp sắt, magiê và các vitamin nhóm B. Những dưỡng chất này giúp vận chuyển ô xy đến các tế bào và chuyển hóa thức ăn thành năng lượng trong cơ thể.

Cá hồi

Với hàm lượng cao axit béo omega-3 và pyridoxin (vitamin B6), cá hồi là một thực phẩm tuyệt vời khác giúp tăng năng lượng. Theo DiMaria, omega-3 cải thiện việc vận chuyển dưỡng chất và ô xy vào tế bào, từ đó “hỗ trợ năng lượng thể chất và tinh thần, cũng như chức năng tim mạch”. Trong khi đó, “pyridoxin giúp hỗ trợ chức năng não và điều hòa năng lượng” - DiMaria cho biết.

Hạt chia

Hạt chia giàu axit béo omega-3, giúp điều hòa các chất dẫn truyền thần kinh hỗ trợ sự tập trung và năng lượng tinh thần, theo DiMaria. Trong đó bao gồm dopamine và serotonin, những chất liên quan đến tâm trạng. Hạt chia còn cung cấp protein và chất xơ, mang đến nguồn năng lượng bền vững.

Đậu lăng

Đậu lăng là một trong những thực phẩm cung cấp năng lượng tốt nhất. "Đậu lăng là nguồn cung cấp protein thực vật, carbohydrate phức hợp và chất xơ tuyệt vời, góp phần tạo nên năng lượng bền vững" - Landry giải thích. Chúng cũng là nguồn cung cấp sắt dồi dào, có thể giúp giảm mệt mỏi do thiếu sắt.

Khoai lang

Landry cho biết khoai lang rất giàu carbohydrate phức hợp. Điều này "có nghĩa là chúng cung cấp năng lượng ổn định mà không làm lượng đường trong máu tăng đột biến" - ông lưu ý. Khoai lang cũng chứa vitamin B, cần thiết cho quá trình sản xuất năng lượng.

Sữa chua

Sữa chua mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, trong đó có cung cấp năng lượng lâu dài. Đây là nguồn protein tiêu hóa chậm tuyệt vời, giúp hồi phục cơ bắp, ngăn ngừa tăng giảm đường huyết đột ngột và cải thiện chức năng não - Yates giải thích.

Thanh Vân (theo marthastewart)