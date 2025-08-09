9 định hướng của Tổng Bí thư vì một thế hệ công dân toàn cầu mang bản sắc Việt

Trong thư gửi học sinh toàn quốc nhân ngày khai giảng năm học đầu tiên của nước Việt Nam độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Từ giờ phút này trở đi, các em bắt đầu được nhận một nền giáo dục hoàn toàn Việt Nam... Các em được hấp thụ một nền giáo dục của một nước độc lập, một nền giáo dục sẽ đào tạo các em nên những công dân hữu ích cho nước Việt Nam, một nền giáo dục làm phát triển hoàn toàn những năng lực sẵn có của các em”.

Học trò Trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc (Thái Nguyên) trong ngày khai giảng. Ảnh: Lê Anh Dũng

Giữa bộn bề bao nỗi lo toan của chính quyền cách mạng khi vận mệnh quốc gia như “nghìn cân treo sợi tóc”, lá thư gửi học sinh cả nước nhân “ngày khai trường đầu tiên ở nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa” đã thể hiện sự quan tâm, kỳ vọng lớn lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào thế hệ học sinh của chế độ mới - chế độ không còn nền giáo dục nô dịch.

Là người đứng mũi chịu sào, chèo lái con thuyền cách mạng giữa những cơn sóng ngầm, sóng dữ của thù trong giặc ngoài, hơn ai hết, Chủ tịch Hồ Chí Minh ý thức rất rõ tầm quan trọng của giáo dục đối với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Nhất là khi ấy, cả nước có đến 95% dân số mù chữ.

Việc xác định xây dựng nền giáo dục “hoàn toàn Việt Nam” khi chúng ta hầu như chỉ có hai bàn tay trắng và tinh thần quyết tâm của một dân tộc vừa được tự do, độc lập là một thách thức lớn lao. Nhưng qua đó cũng đủ cho thấy tôn chỉ, mục đích tối thượng của nền giáo dục mới: một nền giáo dục của người Việt Nam.

Những lời dạy đó đã, đang và sẽ tiếp tục là mục tiêu phấn đấu, là phương châm hành động của nền giáo dục nước nhà, nhằm đưa giáo dục thực sự trở thành quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt của phát triển đất nước và tương lai dân tộc.

Xây dựng một “nền giáo dục hoàn toàn Việt Nam”