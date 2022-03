8X kiếm hàng chục tỷ với chiêu lừa tráo sổ đỏ trong chớp mắt

Theo hồ sơ vụ án, do cần tiền để ăn tiêu và sử dụng vào mục đích cá nhân, từ năm 2018 - 2020, Vũ Quý Lãm (SN 1986, ở Hải Dương, nguyên cán bộ ngành công an bị loại ngũ) đã chủ mưu và cùng đồng phạm thực hiện nhiều vụ lừa đảo tài sản của các cá nhân, tổ chức trên địa bàn Hà Nội để chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng.



Nhóm tội phạm do Lãm cầm đầu đã dùng thủ đoạn vô cùng tinh vi để lừa đảo.



Cụ thể, thông qua các trang web mua, bán bất động sản như chotot.com, batdongsan.com... Lãm tìm hiểu thông tin về chủ sở hữu Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cần bán.



Sau đó anh ta liên lạc, giới thiệu mình tên Hoàng, giả là người mua đất rồi yêu cầu chủ sở hữu chụp ảnh Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để làm giả.

Ảnh minh họa Quá trình tiếp cận, lợi dụng sơ sở của chủ đất, Lãm đã đánh tráo sổ đỏ giả mà anh ta đã chuẩn bị từ trước lấy sổ đỏ thật của chính chủ.



Sau khi có sổ đỏ thật, Lãm bàn bạc, phân công đồng bọn làm giả giấy tờ tùy thân (chứng minh thư, sổ hộ khẩu...) của chủ đất. Cả nhóm chụp ảnh chân dung và lấy dấu vân tay ngón trỏ phải, trái của các đồng bọn rồi ghép với thông tin cá nhân của chủ đất để làm giả sổ đỏ.



Sau đó, nhóm tội phạm giả danh là chủ đất ký hợp đồng chuyển nhượng cho người khác nhằm mục đích chiếm đoạt tiền.



Cáo buộc cho rằng, Lãm còn giới thiệu bản thân có khả năng vay tiền được hưởng lãi suất thấp tại ngân hàng, bằng hình thức thế chấp sổ đỏ.



Sau khi người vay tiền đưa cho Lãm sổ đỏ, anh ta bàn bạc và phân công các đồng phạm làm giả giấy tờ tùy thân của chủ đất để đồng bọn giả danh ký hợp đồng chuyển nhượng cầm cố hoặc ủy quyền cho người khác nhằm mục đích chiếm đoạt tiền.



Bằng thủ đoạn trên, Lãm và đồng phạm đã lừa đảo chiếm đoạt Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tiền của 11 cá nhân (8 vụ) và VPBank (3 vụ).



Tráo sổ đỏ trong chớp mắt



Trong số các bị hại của Lãm và đồng phạm phải kể đến vợ chồng bà L. (SN 1966, ở Tây Hồ). Tháng 10/2019, vợ chồng bà L. nhờ người rao bán thửa đất hơn 200m2 ở quận Long Biên trên các trang mạng Internet.



Lãm tự giới thiệu tên Hoàng, đến gặp và trao đổi với bà L. về việc mua bán đất. Để tạo lòng tin, kẻ lừa đảo hứa hẹn sẽ mua thửa đất trên của vợ chồng bà L. với giá 12 tỷ đồng, hẹn vài ngày sau sẽ đặt cọc.



Sau đó, Lãm cùng đồng bọn làm giả sổ đỏ mảnh đất của gia đình bà L. Ngày 28/10/2019, Lãm cùng vài người mang theo sổ đỏ giả quay lại nhà bà L.



Lợi dụng lúc chủ đất sơ hở, trong nháy mắt, Lãm đánh tráo bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bản thật và đưa lại cho bà L. sổ đỏ giả.



Chiếm đoạt được sổ đỏ của vợ chồng bà L., Lãm cùng đồng bọn làm giả sổ hộ khẩu, chứng minh thư... của chủ đất để ký hợp đồng chuyển nhượng.



Một người đàn ông tên T. sau đó đã đồng ý nhận cầm cố thửa đất trên với giá 2 tỷ đồng trong 2 năm (chủ đất sẽ chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho bên nhận cầm cố trong 2 năm). Anh T. đã mang sổ đỏ đi thế chấp tại MBBank để vay 7 tỷ đồng.



Một nạn nhân khác của Lãm và đồng bọn là anh H. (ở Hai Bà Trưng, Hà Nội). Anh H. là chủ sở hữu thửa đất có diện tích 102m2, ở quận Long Biên. Khoảng tháng 8/2019, anh nhờ người đăng bán thửa đất trên các trang mạng Internet.



Ngày 10/1/2020, Lãm liên hệ và trao đổi với anh H. về việc muốn mua thửa đất trên. Sau khi trao đổi, anh H. đồng ý bán cho Lãm mảnh đất với giá hơn 9,4 tỷ đồng, thỏa thuận đặt cọc trước 150 triệu đồng và chụp ảnh sổ đỏ gửi cho Lãm qua tin nhắn Zalo.



Đến ngày 21/1/2020, Lãm hẹn gặp anh H. để đo đất và đặt cọc. Lợi dụng lúc anh H. sơ hở, Lãm đánh tráo bản gốc sổ đỏ và đưa lại cho anh H. tờ bìa màu hồng có đặc điểm và nội dung giống với bản gốc Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất của anh.



Khi đã chiếm đoạt được sổ đỏ của anh H., Lãm giả danh anh H., rao bán mảnh đất trên mạng Internet.



Cuối tháng 1/2021, chị V. đồng ý mua thửa đất trên với giá 5,6 tỷ đồng. Khi chị V. mang sổ đỏ đến Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội, chi nhánh Long Biên để làm thủ tục mới được biết anh H. (chủ sở hữu) có đơn đề nghị tạm dừng việc đăng ký biến động mảnh đất trên.



Với hành vi của mình, Lãm bị CQĐT khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Nhưng sau khi phạm tội Lãm đã bỏ trốn.



CQĐT đã ra quyết định truy nã, vì chưa bắt được Lãm nên đã quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can đối với Lãm, khi nào bắt được xử lý sau.



Trong khi đó, 11 đồng phạm của Lãm bị truy tố với cùng tội danh. Hồ sơ vụ án hiện đã được chuyển sang TAND TP Hà Nội, chờ ngày xét xử.