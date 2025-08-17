8X Đà Nẵng về quê chồng biến vườn xoài thành nơi trải nghiệm hút du khách

Chị Hồ Thị Thu Thủy (37 tuổi), đã có nhiều năm làm việc ở một tập đoàn tại TPHCM với vị trí thẩm định phim.

Nhà chồng chị ở xã Mỹ Thọ (Đồng Tháp), có vườn xoài rộng khoảng 15.000m2 và có chuỗi ao nuôi cá tra. Sau nhiều lần được chồng thuyết phục, chị đồng ý về Đồng Tháp phụ gia đình quản lý công việc, cũng như để vun vén tổ ấm nhỏ.

Chị Hồ Thị Thu Thủy

Những lần chăm sóc cây xoài, cho cá ăn, chứng kiến cảnh bình minh, hoàng hôn thật đẹp, chị Thủy nảy ra ý định làm du lịch.

“Cái gốc của vợ chồng tôi là làm nông nghiệp, cụ thể là trồng xoài, nuôi cá. Đặc biệt, nơi tôi ở là làng xoài nổi tiếng của Đồng Tháp, trong đó có cây xoài cổ trăm năm tuổi, nên được du khách chú ý.

Từ nền móng đó, vợ chồng tôi đầu tư thêm một số phòng ngủ để du khách về nghỉ ngơi, trải nghiệm du lịch nông nghiệp”, chị Thủy chia sẻ.

Lúc chị Thủy mới bắt tay vào làm farmstay, nhiều người hoài nghi tính khả thi, thậm chí có người còn lo không có khách.

“Nhiều người, kể cả người thân, từng cho rằng làm farmstay là viển vông, thiếu thực tế. Bởi thời điểm đó, vùng quê nơi tôi sống chưa ai nghĩ đến chuyện làm du lịch.