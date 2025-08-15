8X Đà Nẵng làm trang trại xanh, biến đất cằn thành 'mỏ vàng'

Tại xã Hòa Vang (TP Đà Nẵng), chị Nguyễn Thị Nhinh (38 tuổi, trú thôn An Châu) được nhiều người biết đến là một nông dân tiêu biểu. Mô hình nông nghiệp tuần hoàn của chị không chỉ mang lại thu nhập ổn định mà còn truyền cảm hứng cho nhiều hộ dân trong vùng.

Từ công nhân thành chủ trang trại

Trước đây, chị Nhinh làm công nhân với mức lương ít ỏi, không đủ trang trải cuộc sống. Hưởng ứng lời kêu gọi phát triển kinh tế nông thôn, chị quyết định dấn thân vào nông nghiệp.

Chị Nguyễn Thị Nhinh thành công với mô hình trang trại nông nghiệp tuần hoàn

Khởi đầu với 8 con dê giống và hơn 100 khóm thanh long ruột đỏ được địa phương hỗ trợ, chị mạnh dạn vay 370 triệu đồng từ ngân hàng và Hội Phụ nữ thôn để mở rộng sản xuất trên mảnh đất trồng keo kém hiệu quả của gia đình.

Ngoài đàn dê, chị còn nuôi bò, trồng mãng cầu, chuối lùn, rau ăn lá… và đầu tư xây dựng chuồng trại kiên cố. “Lúc đó đất toàn sỏi đá, không có người ở, tôi phải cải tạo từng chút một. Lại thiếu kinh nghiệm trồng trọt, chăn nuôi nên nhiều khi cây trồng, vật nuôi bị bệnh, hiệu quả kinh tế không cao”, chị Nhinh nhớ lại.