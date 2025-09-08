8X Đà Nẵng biến đồi đất cằn khô, lổn nhổn sỏi đá thành vườn cây ăn quả bạc tỷ

Sinh ra trong gia đình có truyền thống làm vườn ở miền Tây nhưng cuộc sống mưu sinh lại đưa anh Trương Văn A Rin (SN 1988) ra Đà Nẵng lập nghiệp, với nghề thợ đá hoa cương. Anh gắn bó với nghề này nhiều năm.
Năm 2021, khi đại dịch Covid-19 bùng phát, công việc gián đoạn, thu nhập bấp bênh, anh quyết định đưa vợ con về quê vợ ở Quế An (tỉnh Quảng Nam cũ), nay là xã Quế Sơn (TP Đà Nẵng) để tìm hướng đi mới.
"Thấy thổ nhưỡng ở đây phù hợp trồng cây ăn quả, tôi quyết định làm lại nghề truyền thống của gia đình", anh Rin kể.
Khởi đầu với 5.000m² đất thuê tại Quế An, anh Rin chọn trồng thử nghiệm 3 loại cây: Dừa, roi và bưởi. Với phương châm làm nhỏ - chắc tay - học dần, anh dành công chăm sóc kỹ lưỡng, áp dụng nhiều kỹ thuật mới.
Hơn 100 cây roi sớm cho thu hoạch 2 vụ mỗi năm, năng suất khoảng 1 tấn/vụ, bán ra thị trường với giá từ 20.000-25.000 đồng/kg. Kết quả ban đầu đã củng cố thêm niềm tin nơi anh về hướng đi này.
Thấy được tiềm năng lâu dài của cây ăn quả, năm 2023, anh Rin thuê thêm 32.000m² đất đồi tại thị trấn Đông Phú (nay thuộc xã Quế Sơn).
Mảnh đất này từng được trồng keo nhiều năm nên đã chai cứng, nghèo dinh dưỡng. Để cải tạo, anh đào đá, san lấp mặt bằng, đưa phân hữu cơ và vi sinh vào phục hồi đất - một hành trình tốn kém cả thời gian lẫn công sức.
Đầu 2024, anh quyết định trồng 1.200 cây ổi và 350 cây roi. Đây là hai loại cây phù hợp với khí hậu miền Trung, có khả năng thích nghi tốt khi thời tiết khắc nghiệt, sản phẩm cũng dễ tiêu thụ.
Theo tính toán của anh, cây ổi có vòng đời thu hoạch hơn 10 năm, cây roi có thể tới vài chục năm. “Trồng cây cũng như đánh bạc nhưng phải có chiến lược”, anh nói.
Không chỉ dựa vào kinh nghiệm làm vườn của gia đình, anh chủ động nghiên cứu thị trường, học hỏi kỹ thuật canh tác hiện đại để đảm bảo sản phẩm có đầu ra ổn định.
Khác với cách làm nông truyền thống, anh Rin đặc biệt chú trọng vào chiến lược chăm sóc cây.
Vườn ổi được cắt tỉa định kỳ để giữ tán thấp, dễ thu hoạch, đồng thời giảm nguy cơ gãy đổ trong mùa mưa bão. Với cây roi, anh dùng kỹ thuật điều tiết sinh trưởng, giúp cây ra trái rải vụ, tránh tình trạng “trúng mùa - rớt giá”.
Đặc biệt, anh đầu tư hệ thống tưới tự động theo công nghệ Israel cho toàn bộ khu vườn. Hệ thống cho phép tưới chính xác từng gốc cây, tự động hòa phân bón, hẹn giờ tưới và có thể điều khiển từ xa bằng remote hoặc điện thoại.
Nhờ đó, vừa tiết kiệm được nhân công, vừa kiểm soát tốt lượng nước - yếu tố cực kỳ quan trọng ở khu vực có khí hậu khắc nghiệt như miền Trung. Tổng vốn đầu tư cho mô hình hiện tại đã lên tới gần 2 tỷ đồng.
Sau 9 tháng chăm sóc, vườn ổi của anh Rin bắt đầu cho thu hoạch đều đặn với sản lượng khoảng 200 kg/ngày, giá bán sỉ 20.000 đồng/kg. Anh dự kiến trong năm 2025, doanh thu từ cây ổi đạt khoảng 500 triệu đồng, lợi nhuận 50%.
“Qua năm 2026, khi ổi đạt 3 năm tuổi, trung bình mỗi cây có thể cho 50kg quả mỗi năm. Với 1.200 cây, tổng sản lượng ước đạt 60 tấn, doanh thu hơn 1 tỷ đồng. Chưa kể, vườn roi cũng bắt đầu cho thu hoạch vào cuối năm sau”, anh Rin chia sẻ.
Không chỉ tạo thu nhập cho gia đình, mô hình của anh còn tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động địa phương với các công việc như dọn cỏ, thu hoạch, cắt tỉa, bọc ổi…
Anh Rin định thuê thêm đất để mở rộng diện tích lên gấp đôi. Anh cũng có kế hoạch tận dụng lá ổi để làm trà, đọt ổi để sấy khô - hướng tới nâng cao giá trị gia tăng trên mỗi kg nông sản.
Anh Rin còn ấp ủ phát triển mô hình du lịch nông nghiệp trải nghiệm. Du khách có thể đến tham quan vườn, tự tay hái trái và thưởng thức đặc sản từ chính sản phẩm của vườn - một hướng đi tiềm năng, kết hợp giữa sản xuất và dịch vụ.
Ông Lê Công Nguyên - Phó giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Quế Sơn, đánh giá vườn của anh Rin đang phát huy hiệu quả rõ rệt và phù hợp với xu hướng phát triển nông nghiệp - nông thôn hiện nay.
Thời gian qua, mô hình này trở thành nơi tham quan, học hỏi của nhiều hội đoàn thể, nông dân trong và ngoài địa phương.
"Thời gian tới, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ anh Rin phát triển vườn cây theo hướng du lịch sinh thái trải nghiệm, đồng thời định hướng để anh chế biến sản phẩm từ ổi và tham gia chương trình OCOP, nâng tầm thương hiệu nông sản địa phương", ông Nguyên nói.