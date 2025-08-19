8Wonder công bố full dàn lineup, fan “vỡ òa” vì lần đầu nghệ sĩ Việt hát chung sân khấu với sao quốc tế

Chiều 18/8, fanpage chính thức của siêu nhạc hội 8Wonder - Moments of Wonder 2025 bất ngờ tung full lineup, mạng xã hội gần như “nổ tung” vì độ chất lừ của đội hình năm nay. Từ những tên tuổi toàn cầu như DJ Snake, J Balvin, The Kid Laroi, DPR Ian đến đại diện Việt Nam đình đám Soobin và Hòa Minzy, không khí phấn khích đã rất nóng nhưng mọi thứ thật sự “bung nóc” khi hai cái tên mới: tlinh và (S)trong Trọng Hiếu được xướng lên.

Trọng Hiếu là khách mời đặc biệt của Moments of Wonders. Ảnh: FBNV.

Sở hữu năng lượng sân khấu bùng nổ, Trọng Hiếu sẽ lần đầu xuất hiện tại 8Wonder với những bản hit mang màu sắc hiện đại và tinh thần đậm chất Gen Z. Nhờ khả năng trình diễn lôi cuốn, phong cách quốc tế và kỹ năng kết nối khán giả vượt trội, anh hứa hẹn sẽ khuấy động không gian Trung tâm Triển lãm Quốc gia bằng một màn biểu diễn "không thể rời mắt", tràn đầy sức sống và cảm hứng.

Trong khi đó, tlinh - nữ rapper Gen Z cá tính, độc đáo sẽ là nghệ sĩ Việt đầu tiên tham gia vào dự án Wonder Sound Lab - được ví như một “phòng thí nghiệm” âm nhạc và cũng là cái nôi bệ phóng sáng tạo của 8WONDER, Wonder Sound Lab mở ra hành trình tạo nên những kỳ quan âm nhạc.