85 triệu đồng một 'bộ não', Nvidia mở đường cho kỷ nguyên người người làm robot

Jetson AGX Thor sẽ được bán ra từ tháng sau với giá 3.499 USD, tương đương hơn 85 triệu đồng. Sản phẩm cho phép các nhà phát triển thiết kế robot mẫu, trước khi Nvidia cung cấp mô-đun Thor T5000 để tích hợp vào robot thương mại. Với đơn hàng trên 1.000 chip, giá bán sỉ giảm xuống còn 2.999 USD mỗi mô-đun.

Theo CEO Jensen Huang, robot là động lực tăng trưởng lớn tiếp theo của Nvidia, chỉ sau trí tuệ nhân tạo (AI). Trong hai năm qua, nhờ sự bùng nổ của AI, doanh thu của công ty đã tăng gấp ba lần.

“Chúng tôi không trực tiếp chế tạo robot hay ô tô, nhưng cung cấp hạ tầng tính toán và phần mềm cần thiết cho cả ngành công nghiệp”, ông Deepu Talla, Phó Chủ tịch phụ trách robot và AI biên, nhấn mạnh.