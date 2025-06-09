81% người dân Pháp không đồng tình với chính sách mới của Thủ tướng Bayrou

Anh Tuấn/VOV-Paris| 06/09/2025 20:33

Theo kết quả cuộc thăm dò mới nhất được công bố ngày 5/9 bởi Viện dư luận Pháp (Ifop), tỷ lệ ủng hộ các chính sách mới của Thủ tướng François Bayrou đang ở mức thấp kỷ lục, gióng lên hồi chuông cảnh báo ngay trước thềm cuộc bỏ phiếu tín nhiệm dự kiến diễn ra vào ngày 8/9 tới.

Một đòn giáng mạnh vào Thủ tướng Pháp François Bayrou: 81% người tham gia thăm dò không đồng ý với chính sách mới của ông Bayrou, trong đó 51% là phản đối hoàn toàn. Theo kết quả khảo sát mới nhất so với cuộc thăm dò tiến hành vào tháng 6, mức độ ủng hộ Thủ tướng Bayrou đã giảm tám điểm.

81 nguoi dan phap khong dong tinh voi chinh sach moi cua thu tuong bayrou hinh anh 1
81% người tham gia thăm dò không đồng ý với chính sách mới của ông Bayrou, trong đó 51% là phản đối hoàn toàn. Ảnh: L'Opinion

Tổng giám đốc Ifop, Frédéric Dabi nhận định rằng kết quả thăm dò phản ánh sự đồng thuận rộng rãi của người dân Pháp đối với việc bãi nhiệm Thủ tướng, đồng thời cho rằng đây là một hành động mang tính chất “tự sát chính trị”. Ông Bayrou mong muốn nâng cao nhận thức cộng đồng về vấn đề nợ công, tuy nhiên nhận định của ông chưa hoàn toàn chính xác. Người dân Pháp ý thức rõ về thực trạng này và điều họ mong đợi là các giải pháp thiết thực.

Cuộc thăm dò của Ifop cũng gióng lên hồi chuông cảnh báo với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Theo kết quả khảo sát, 77% số người tham gia không đồng tình với các hành động của nhà lãnh đạo Pháp. Tổng giám đốc Ifop, ông Frédéric Dabi, cho biết chỉ có 23% người dân ủng hộ Tổng thống trong mùa thu năm nay. Mức độ ủng hộ dành cho ông Macron đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 12/2018, thời điểm diễn ra cao trào của cuộc khủng hoảng áo vàng.

Giới chuyên gia nhận định rằng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ là người bị ảnh hưởng trực tiếp từ kết quả của cuộc bỏ phiếu tín nhiệm diễn ra vào ngày 8/9 tới. Việc Chính phủ của Thủ tướng François Bayrou bị giải tán có khả năng kéo theo sự sụp đổ của liên minh ủng hộ Tổng thống.

Theo vov.vn
