80 người đội mưa bão tìm kiếm hai người mất tích ở Đà Nẵng

Ngày 28/9, ông Trần Ngọc Tài - Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Bình (TP Đà Nẵng) cho biết lực lượng chức năng vẫn chưa tìm được tung tích ông Ngô Minh T. (62 tuổi, trú xã Thạnh Bình).

Trước đó, sáng 25/9, ông T. cùng ông Phạm H. vào rừng thôn 5 (xã Thạnh Bình) tìm tổ ong. Hai người tách nhau ra rồi hẹn gặp tại một điểm nhưng ông T. không đến. Trưa cùng ngày, ông H. quay về báo tin cho gia đình và nhờ người dân tìm kiếm.

Ngày 27/9, xã Thạnh Bình huy động hơn 60 người gồm công an, dân quân, ban chỉ huy quân sự và người dân địa phương vào rừng tìm kiếm nhưng chưa có kết quả.