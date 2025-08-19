80 năm vươn mình phát triển

Từ thân phận nô lệ, nhân dân ta trở thành người làm chủ đất nước. Đây là thắng lợi mang tầm vóc thời đại, khẳng định vị thế dân tộc trong dòng chảy của lịch sử thế giới hiện đại.

80 năm qua, trong tâm khảm của mỗi người dân Việt Nam luôn khắc ghi lời Bác Hồ “quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải đề giữ vững quyền tự do độc lập ấy”, cùng với khát vọng đưa đất nước “sánh vai với các cường quốc năm châu”. Bài học về phát huy sức mạnh đại đoàn kết của nhân dân, khơi dậy sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước, ý chí chung sức, đồng lòng luôn vang dội, thấm sâu.

Trong hành trình giữ vững quyền tự do độp lập và đưa đất nước đi lên của toàn dân tộc, Đảng bộ và nhân dân Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh đã chiến đấu kiên cường, đi trước về sau trong hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, luôn năng động, sáng tạo, dám đi đầu, chấp nhận thử thách, luôn cố gắng với sứ mệnh vinh quang “vì cả nước, cùng cả nước”.