80 năm Quốc khánh: Việt Nam kiên cường trong trái tim bạn bè quốc tế

Bà Anjuska Marija Weil chia sẻ niềm hân hoan khi được chứng kiến một Việt Nam đang phát triển từng ngày – đất nước mà bà cùng bạn bè Thụy Sĩ đã dành cả tuổi trẻ để đấu tranh và kêu gọi hòa bình, độc lập.

Đó là những lời thơ trong bài "Vì những người đồng chí đã ngã xuống" của bà Anjuska Marija Weil – người luôn đấu tranh vì hòa bình và công lý cho Việt Nam, hiện là Chủ tịch Hội Hữu nghị Thụy Sĩ – Việt Nam.

Tôi nghĩ về họ, những người đồng chí đã ngã xuống, với bao cảm xúc dâng trào".

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Thụy Sĩ, bà bày tỏ ấn tượng trước quan hệ hai nước được thắt chặt bằng nhiều hoạt động tiêu biểu, như cuộc gặp giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Thụy Sĩ Viola Amherd năm 2024; các chuyến công tác của Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu tại Davos, và mới đây là chuyến công tác tại Thụy Sĩ của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Từ khi thành lập, Hội Hữu nghị Thụy Sĩ – Việt Nam đã tích cực thông tin tới công chúng về đất nước, con người Việt Nam, triển khai các dự án nhân đạo, hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam, bảo trợ trường Bình Minh dạy tiếng Việt ở Zurich...

Bà Weil khẳng định: "Kể từ khi Việt Nam giành được độc lập, tôi luôn dõi theo con đường phát triển của các bạn. Trải qua hai cuộc kháng chiến và những năm bị cấm vận, các bạn đã kiên trì và có được thành quả như ngày hôm nay. Từ góc độ này, tôi và những đồng chí năm xưa có quyền cảm thấy tự hào".

… đến ký ức của một vị tướng Ấn Độ

Tướng P.K. Chakravorty – cựu Tùy viên quân sự Ấn Độ tại Việt Nam giai đoạn 1996–1999

Tại New Delhi, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, Tướng P.K. Chakravorty – cựu Tùy viên quân sự Ấn Độ tại Việt Nam giai đoạn 1996-1999 chia sẻ những ấn tượng về không khí của ngày 2/9 tại Hà Nội và Cách mạng Tháng Tám năm 1945, bước đi đầu tiên hướng tới xây dựng một nước Việt Nam thống nhất.