80 năm giáo dục Việt Nam, từ 90% dân số mù chữ đến hội nhập quốc tế

80 năm qua, sự phát triển của giáo dục Việt Nam được chia thành 5 giai đoạn.

Giai đoạn 1945-1954: Xây dựng nền tảng tư tưởng mới, xóa nạn mù chữ, duy trì và phát triển hệ thống giáo dục quốc dân, đào tạo thế hệ “công dân kháng chiến”…

Ngay sau Cách mạng Tháng Tám, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời trong muôn vàn khó khăn: "thù trong giặc ngoài", kinh tế kiệt quệ, hơn 90% dân số mù chữ.

Chính phủ coi xóa mù chữ, chấn hưng giáo dục là nhiệm vụ cấp bách. Ở vùng tự do, phong trào Bình dân học vụ, Bổ túc văn hóa lan rộng, trường lớp được mở rộng, đại học khôi phục và giảng dạy bằng tiếng Việt.

Ở vùng tạm chiếm, giáo dục là một mặt trận đấu tranh tư tưởng, phong trào giáo dục yêu nước phát triển mạnh mẽ. Các lớp Bình dân học vụ xóa mù chữ được duy trì bí mật bất chấp chính quyền Pháp thiết lập một nền giáo dục hạn hẹp, mục đích nô dịch, chống cách mạng, đầu độc thanh niên, trường học bị biến thành nơi theo dõi, dụ dỗ và bắt lính, đàn áp các giáo viên và học sinh yêu nước.

Giai đoạn 1954-1975: Miền Bắc cơ bản xóa nạn mù chữ, xây dựng hệ thống giáo dục quốc dân hoàn chỉnh. Miền Nam phát triển giáo dục cách mạng linh hoạt, bền bỉ, mạng lưới trường lớp dân chủ.

Sau 1954, đất nước bị chia cắt thành hai miền Nam - Bắc với hai thể chế và con đường phát triển đối lập, tác động sâu sắc đến giáo dục. Dù có sự khác biệt về bản chất, mục tiêu của giáo dục hai miền đạt được những thành tựu nhất định.