80 năm Độc lập: Giang sơn sắp lại, vận nước mở ra

Cuộc cách mạng sắp xếp tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị được Trung ương xem xét, quyết định tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, diễn ra vào cuối tháng 1/2025. Trung ương đã thống nhất cao với Báo cáo của Bộ Chính trị về tổng kết Nghị quyết 18-NQ/TW và phương án sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Trên cơ sở đó, Trung ương yêu cầu các bộ, ban, ngành, đơn vị, địa phương phải có quyết tâm chính trị rất cao, thực hiện đồng bộ các biện pháp, đẩy mạnh “cuộc cách mạng”, đảm bảo hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của đất nước và đòi hỏi của nhân dân trong kỷ nguyên mới.

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, cuối tháng 1/2025

Để cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ được Trung ương đề ra, Chính phủ, Quốc hội và các cơ quan liên quan đã tổ chức nhiều phiên làm việc, hoàn thiện đề án với chất lượng cao nhất. Ngày 18/2/2025, Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và nghị quyết về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Từ đề án Chính phủ trình, Quốc hội nhất trí thành lập Bộ Tài chính trên cơ sở hợp nhất Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính; thành lập Bộ Xây dựng trên cơ sở hợp nhất Bộ Xây dựng và Bộ Giao thông vận tải; Bộ Khoa học và Công nghệ được thành lập trên cơ sở hợp nhất Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Nội vụ được thành lập trên cơ sở hợp nhất Bộ Nội vụ và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; thành lập Bộ Nông nghiệp và Môi trường trên cơ sở hợp nhất Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Dân tộc và Tôn giáo được thành lập trên cơ sở Ủy ban Dân tộc.

Ngoài 6 bộ trên, Quốc hội cũng thông qua việc duy trì 11 bộ, ngành, gồm Bộ Quốc phòng, Công an, Tư pháp, Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ngoại giao, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Như vậy, sau sắp xếp, tổ chức bộ máy của Chính phủ khóa XV được tinh gọn với 14 bộ, 3 cơ quan ngang bộ (giảm 5 bộ, cơ quan ngang bộ) và 5 cơ quan thuộc Chính phủ (giảm 3 cơ quan thuộc Chính phủ). Tổ chức bên trong cũng giảm với toàn bộ 13/13 tổng cục và tổ chức tương đương; cấp cục, vụ và tổ chức tương đương cũng được giảm đáng kể. Sau sắp xếp, Chính phủ thực hiện theo nguyên tắc bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, một cơ quan thực hiện nhiều việc và một việc chỉ giao một cơ quan chủ trì, thực hiện, chịu trách nhiệm chính.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tại Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc thành lập, chỉ định nhân sự của 4 Đảng bộ trực thuộc Trung ương, ngày 3/2.

Tại khối Quốc hội, trên cơ sở hợp nhất các ủy ban, Nghị quyết được thông qua ngày 18/2/2025 đã quyết nghị các cơ quan của Quốc hội gồm: Hội đồng Dân tộc; Ủy ban Pháp luật và Tư pháp; Ủy ban Kinh tế và Tài chính; Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại; Ủy ban Văn hóa và Xã hội; Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Ủy ban Công tác đại biểu; Ủy ban Dân nguyện và Giám sát.

Cùng với Chính phủ, Quốc hội, các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc cũng được sắp xếp, sáp nhập theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả: Ban Tuyên giáo Trung ương hợp nhất với Ban Dân vận Trung ương với tên gọi mới là Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Ban Kinh tế Trung ương đổi tên thành Ban Chính sách, chiến lược Trung ương. Các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các hội quần chúng cấp tỉnh, xã cũng được tinh gọn, hợp nhất.