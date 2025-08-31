8 tuyến đường đẹp xem diễu binh, diễu hành ngày 2/9

1. Ngã tư Hùng Vương - Nguyễn Thái Học - Hàng Cháo Đây là khu vực lý tưởng để quan sát khi đoàn rời Quảng trường Ba Đình và bắt đầu chia hướng. Tuy nhiên, do tập trung đông người, du khách nên đến sớm (từ tối 1/9), chuẩn bị đồ ăn nhẹ, nước uống, mũ, áo mưa... Ảnh: Lê Trung

2. Ngã tư Lê Duẩn - Nguyễn Thái Học Khu vực này dự kiến có một số đoàn diễu binh, diễu hành tuyến 1 (khối nghi trượng) và tuyến 2 (khối đi bộ quân đội, quân đội nước ngoài, dân quân tự vệ, công an) đi qua trên đường đến Công viên Thống nhất và Quảng trường Cách mạng tháng 8. Khu vực này cách Quảng trường Ba Đình không xa nên người dân, du khách sẽ không phải chờ đợi quá lâu. Tuy nhiên, vỉa hè tại đây chật hẹp, người dân và du khách sẽ khó khăn trong việc chọn chỗ đứng và di chuyển ra ngoài sau sự kiện. Đoàn diễu binh đi qua đường Lê Duẩn (ga Hà Nội). Ảnh: Mạnh Hùng

3. Nút giao Kim Mã - Liễu Giai Xung quanh khu vực này có nhiều điểm quan sát từ trên cao như tòa nhà Lotte Center Hà Nội, khách sạn Hanoi Daewoo, tòa nhà Capital Palace, chung cư Vincom Metropolis, chung cư Liễu Giai Tower. Người dân và du khách dễ di chuyển tới đây bằng tàu điện trên cao tuyến Nhổn - ga Hà Nội.

4. Phố Văn Cao hướng ra sân vận động Quần Ngựa Tuyến phố dài, vỉa hè rộng, nhiều cây cối tỏa bóng râm mát, di chuyển thuận lợi. Tại đây, người dân và du khách có thể đón khối hồng kỳ về tập trung tại sân vận động Quần Ngựa. Đoàn diễu binh diễu hành đi qua trục đường Liễu Giai, Văn Cao về điểm tập kết tại sân Quần Ngựa. Ảnh: Thạch Thảo

5. Ngã tư Hàng Khay - Tràng Tiền Khu vực này có góc nhìn khá thuận lợi và không gian rộng rãi. Tuy nhiên đây là đoạn cuối của đoàn diễu binh, diễu hành tuyến 1 nên người dân, du khách sẽ phải chờ đợi lâu. Không nên đứng cuối đường Tràng Tiền vì đây là vị trí đoàn kết thúc hành trình. Ưu điểm của khu vực này là có nhiều quán cà phê đẹp, quán ăn ngon, sát khu vực Hồ Gươm thông thoáng. Du khách lưu trú ở khu vực trong phố cổ nên cân nhắc vị trí này vì thuận tiện di chuyển.

6. Nút giao Cửa Nam - Tràng Thi Khu vực này rộng rãi, dễ tìm chỗ đứng để quan sát đoàn diễu binh tuyến 1 hoặc di chuyển sau khi kết thúc sự kiện. Tại đây có thể di chuyển đến - đi bằng nhiều tuyến xe buýt. Xe chỉ huy và xe quân kỳ qua phố Cửa Nam. Ảnh: Đức Anh

7. Đường Võ Chí Công, Trần Duy Hưng Hai tuyến đường này có vỉa hè rộng và là tuyến đường có đoàn xe bánh lốp đi qua.