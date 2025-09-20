8 trường đại học lớn công nhận tín chỉ học sinh học trước theo hình thức online

Ban Đào tạo ĐH Quốc gia TPHCM đưa ra 3 dự thảo quy định thí điểm gồm: Xây dựng và triển khai khối học phần có thể công nhận, chuyển đổi tín chỉ; Công nhận tín chỉ từ bậc THPT theo hình thức MOOC; Đào tạo liên ngành.

Quy định về khối học phần cho phép công nhận kết quả học tập giữa các chương trình trong hệ thống ĐH Quốc gia TPHCM. Sinh viên có thể chuyển đổi tín chỉ từ học phần hoặc vi học phần đã tích lũy sang chương trình khác theo hình thức toàn phần, một phần hoặc có điều kiện, tùy mức độ tương đương về nội dung và chuẩn đầu ra.