8 tính năng hiện đại trên xe máy không thua kém ô tô

Giữa thời đại xe máy ngày càng “thông minh hóa”, hàng loạt công nghệ hiện đại xuất hiện dày đặc khiến nhiều biker cảm thấy rối rắm. Không ít người thậm chí bỏ qua các tính năng hữu ích chỉ vì không hiểu rõ công dụng thực tế.

Hãy cùng tìm hiểu 8 tính năng hiện đại trên xe máy tưởng chừng như “xa xỉ” nhưng hóa ra lại cực kỳ thiết thực trong điều kiện vận hành ở Việt Nam.

Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS)

Ở những đoạn đường mưa trơn, sỏi đá hoặc ổ gà bất chợt – bánh sau bị trượt khi lên ga là nỗi ám ảnh không của riêng ai. Đây chính là lúc hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) phát huy tác dụng.

Hệ thống TCS sử dụng cảm biến để giám sát tốc độ quay giữa bánh trước và bánh sau. Khi phát hiện bánh sau quay nhanh bất thường là dấu hiệu mất độ bám, hệ thống lập tức can thiệp bằng cách giảm công suất động cơ hoặc điều chỉnh bướm ga, giúp bánh xe lấy lại độ bám đường.

Trên các dòng xe cao cấp, TCS còn có khả năng dự đoán nguy cơ trượt bánh trước khi nó xảy ra. Tại Việt Nam, TCS đã xuất hiện trên nhiều mẫu xe như Yamaha NVX 155, Honda SH160i, Honda ADV 350, Vespa GTS 300 ABS…

Các chế độ lái linh hoạt