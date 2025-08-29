8 tính năng cho thấy sức hút ‘cực mạnh’ của iPhone 17 Pro Max

Apple đã xác nhận ngày 9/9 (ngày 10/9, giờ Việt Nam) sẽ ra mắt thế hệ iPhone mới. Nhiều người sẽ băn khoăn với câu hỏi có nên tiếp tục gắn bó với chiếc iPhone Pro đang dùng, hay “nhảy” lên iPhone 17 Pro theo những gì tin tức hé lộ? Và quan trọng không kém: nếu đổi máy, liệu nên chọn iPhone 17 Pro hay “quái vật” iPhone 17 Pro Max?

Một concept iPhone 17 Pro Max. Ảnh: X

Dưới đây là 8 tính năng được đồn đoán cho iPhone 17 Pro Max đáng chú ý nhất.

Bản “Max” nhiều thứ lớn hơn

Các mẫu Pro Max từ lâu đã được ví như những “chiếc SUV hạng trung” trong thế giới smartphone – to, chắc chắn, nhiều không gian và nhiều công nghệ hơn.

So với các phiên bản iPhone khác, bản Max nổi bật ở màn hình lớn, thân máy dày hơn, và đặc biệt là viên pin dung lượng cao hơn.

Theo rò rỉ từ 9to5Mac (tháng 5/2025), iPhone 17 Pro Max có thể dày tới 8,725mm, tăng gần nửa milimet so với đời trước. Nghe qua có vẻ nặng nề, nhưng thực tế nhiều người lại thích điều này, bởi nó đồng nghĩa với viên pin lớn hơn.

Thêm vào đó, tính năng Adaptive Power trong iOS 26 – dùng AI để phân bổ năng lượng thông minh – hứa hẹn tăng thời gian sử dụng, ngay cả khi dung lượng pin không đổi.

Một thay đổi nhỏ nhưng đáng chú ý: logo Apple có thể được dời xuống giữa vùng MagSafe ở mặt lưng, giúp các ốp lưng trong suốt trông gọn gàng hơn.

Một số hình ảnh rò rỉ từ nguồn tin Majin Bu trên X thậm chí còn cho thấy mẫu ốp thử nghiệm iPhone 17 Pro đã xuất hiện.

iPhone 17 Pro Max độc quyền camera tele 8x hay cho cả iPhone 17 Pro?