8 thói quen của người hấp dẫn bất chấp tuổi tác, ngoại hình

Những người sở hữu sức cuốn hút bất chấp tuổi tác biết cách sưởi ấm trái tim mọi người, đơn giản là tôn trọng họ. Nó giống như việc bạn vỗ về bản ngã của một ai đó và khi được vỗ về, nó có thể dễ dàng bị ảnh hưởng.

Hãy nghĩ về những người sếp biết hành động tinh tế để thể hiện sự tôn trọng với nhân viên. Đó là những người sếp mà nhân viên của họ sẵn sàng cống hiến hết mình.

Không nói quá nhiều

Một chút bí ẩn luôn đi kèm với sự quyến rũ. Đây là lý do tại sao những người hướng nội thường rất quyến rũ người khác, đặc biệt là khi bản tính trầm lặng của họ đi kèm với phong thái mạnh mẽ. Như câu nói "Rượu nhạt uống lắm cũng say. Người khôn nói lắm dẫu hay cũng nhàm". Khi bạn cố gắng gây ấn tượng với mọi người bằng lời nói, bạn càng nói nhiều, bạn càng dễ rơi vào tình trạng mất kiểm soát hơn.

Tất nhiên, không phải ai nói nhiều cũng mất đi sức hấp dẫn bởi một số người quyến rũ bởi họ có thể thuyết phục người khác bằng lời nói của họ. Điều quan trọng là biết cách im lặng khi cần. Thỉnh thoảng, hãy là những chàng trai, cô gái bí ẩn, chỉ tập trung quan sát. Bên cạnh sự bí ẩn mà nó mang lại, bạn còn có cơ hội biết thêm nhiều điều về những người xung quanh.

Gọi tên mọi người

Nếu bạn vừa gặp ai đó, hãy thỉnh thoảng gọi tên họ một cách tinh tế trong suốt cuộc trò chuyện. Đây là một trong những cách nhanh nhất để bạn gắn kết với họ. Chúng ta cảm thấy mình quan trọng hơn khi ai đó dù mới gặp đã nhớ tên của chúng ta và thể hiện sự thích thú với việc gọi tên đó.

Không chỉ khiến bạn trở nên cuốn hút hơn mà việc gọi tên người khác còn là một cách tuyệt vời để khiến họ chú ý đến bạn trong suốt cuộc trò chuyện. Dale Carnegie đã viết trong cuốn "How to Win Friends and Influence People": "Hãy nhớ rằng tên của một người đối với người đó là âm thanh ngọt ngào và quan trọng nhất dù với bất kỳ ngôn ngữ nào."