8 thị trấn nhỏ như trong cổ tích ở Ý đáng ghé thăm

Dưới đây là 8 thị trấn nhỏ ở Ý sẽ khiến bạn cảm giác như đang bước vào một câu chuyện cổ tích.

Alberobello

Alberobello là một thị trấn nhỏ đặc biệt đẹp như tranh vẽ nằm ở Apulia, ngay sát biên giới nước Ý. Nơi đây nổi tiếng với những ngôi nhà Trulli đặc trưng, với các tòa nhà được tô trắng và mái hình nón độc đáo, tạo nên cảm giác như một làng cổ tích, thu hút du khách đến phía đông nam nước Ý.

Hãy dạo quanh những con phố hẹp, chiêm ngưỡng kiến trúc độc đáo và cổ kính, và khám phá 1.500 ngôi nhà nhỏ khiến Alberobello được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới.

Ragusa

Hãy đến bờ biển phía nam - thị trấn Ragusa. Thành phố tuyệt đẹp trên đỉnh đồi này có 2 khu vực: một khu hiện đại và khu Ibla theo phong cách Baroque cổ kính.

Tại khu vực cổ kính này, bạn có thể chiêm ngưỡng Duomo di San Giorgio, nhà thờ nguy nga thế kỷ 18 với mái vòm tân cổ điển tuyệt đẹp và các ô cửa kính màu. Bên trong nhà thờ trưng bày một số tác phẩm nghệ thuật ấn tượng. Sau đó, hãy ghé Giardino Ibleo, dừng chân tại một cửa hàng địa phương để thưởng thức bữa ăn ngoài trời với arancini (cơm nắm hình quả cam, nhân thịt hầm, đậu Hà Lan và phô mai, tẩm bột chiên giòn)và cannoli (món tráng miệng đặc trưng của Sicilia).

Castelmezzano

Ở Basilicata, Ý, bạn sẽ tìm thấy thị trấn Castelmezzano bên sườn núi. Thị trấn thời Trung cổ này nằm trong dãy núi Lucanian Dolomites ở miền Nam nước Ý (đừng nhầm lẫn với dãy núi Dolomites nổi tiếng hơn ở vùng cực đông bắc nước Ý). Tên thị trấn có nghĩa là “Lâu đài ở giữa”, phản ánh vị trí của nó ngay giữa lòng núi, đồng thời mang đến những tầm nhìn tuyệt đẹp ra cảnh quan xung quanh.

Nếu bạn muốn thử cảm giác phiêu lưu, hãy thử “Flight of the Angel” (Chuyến bay của thiên thần) - một đường zipline đưa bạn đến Pietrapertosa, thị trấn sườn núi khác trong khu vực, đối diện với Castelmezzano.

Bagnoregio

Bagnoregio chỉ có dưới 20 cư dân sống quanh năm và nằm cách Rome khoảng 90km về phía tây bắc. Điểm nhấn của thị trấn lịch sử trên đỉnh đồi này chính là tầm nhìn tuyệt vời. Nhiều người đã nói rằng đây là nơi có quang cảnh đẹp nhất nước Ý, với tầm nhìn 360 độ bao quanh Lazio.

Bagnoregio tồn tại ít nhất 2.500 năm, từng là nơi sinh sống của người Etruscan và là một thị trấn phát triển rực rỡ trong thời Phục hưng, vì vậy lịch sử và kiến trúc ở đây thực sự ấn tượng.

Manarola

Manarola - thị trấn nhỏ của Cinque Terre - khá yên bình. Thị trấn ven biển tuyệt đẹp này được UNESCO công nhận, nổi tiếng với rượu ngọt Sciacchetrà, cảng nhỏ và không khí lãng mạn.

Bạn có thể dạo trên sườn đồi, đi bộ đến các điểm ngắm cảnh tuyệt đẹp, và tận hưởng không gian ít đông đúc hơn so với 3 thị trấn lớn: Monterosso al Mare, Vernazza và Corniglia. Bạn vẫn sẽ được chiêm ngưỡng hoàng hôn rực rỡ, những ngôi nhà nhiều màu sắc trên sườn đồi, và làng chài cổ kính, nhưng bớt ồn ào hơn.

Matera

Được gọi là “Thành phố Đá”, Matera nổi tiếng là một trong những khu định cư có người ở liên tục lâu đời nhất thế giới. Tọa lạc tại Basilicata, miền nam nước Ý, thị trấn đã bị bỏ hoang và phải di tản vào những năm 1950 do điều kiện sống khó khăn, vì vẫn còn người sinh sống trong các hang động từ thời Đồ đá cũ (Paleolithic).

Ngày nay, Matera thu hút nhiều du khách với các tour khảo cổ, bảo tàng thủ công địa phương, và những nhà thờ đá được đẽo gọt từ vách đá gần đó. Matera còn nổi tiếng hơn sau khi xuất hiện trong phim James Bond: No Time to Die.

Urbino

Nếu bạn yêu thích nghệ thuật và văn hóa Phục hưng, hãy lên kế hoạch đến Urbino, thuộc vùng Marche của Ý, nằm ở trung tâm phía đông của đất nước, phía nam San Marino. Là quê hương của thiên tài hội họa Raphael, Urbino từng là một trong những trung tâm văn hóa lớn của châu Âu thời Phục hưng.

Hãy ghé thăm Palazzo Ducale tuyệt đẹp, được xây dựng vào thế kỷ 15 và nay là nơi đặt Bảo tàng Quốc gia Marche, nơi trưng bày các tác phẩm kinh điển của một số nghệ sĩ vĩ đại của thời kỳ Phục hưng Ý.

Cagnò

Nằm ở phía đông bắc Ý, thuộc tỉnh Trento, là thị trấn nhỏ Cagnò. Thị trấn cuối thời Trung cổ này được bao quanh bởi cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, mang cảm giác xa xôi, yên bình. Gần Lago di Santa Giustina, một hồ nước nhân tạo được tạo ra bởi đập lớn, xung quanh là rừng xanh và các thị trấn nhỏ thời Trung cổ, đây là khu vực ít được biết đến nhưng tuyệt vời nếu bạn muốn kết hợp nghỉ dưỡng với khám phá lịch sử và thiên nhiên.

Mặc dù một số thị trấn nhỏ có vẻ hẻo lánh (và thực sự là như vậy), nhiều nơi vẫn dễ tiếp cận nhờ mạng lưới giao thông công cộng rộng khắp Ý. Hệ thống tàu và xe buýt của Ý rất thuận tiện. Ví dụ: bạn có thể đi tàu đến Pescara từ các thành phố khác, rồi bắt xe buýt đến Urbino. Bạn cũng có thể đi xe buýt trực tiếp từ Taormina đến Ragusa ở Sicily, nối liền 2 thị trấn đẹp nhất của hòn đảo.

Tuy nhiên, một số nơi hơi khó tiếp cận. Ví dụ, để đến Castelmezzano, có thể đi xe buýt đến Bivio Campomaggiore, sau đó phải đi taxi tiếp khoảng 20 phút. Một lựa chọn khác là thuê xe, hầu hết sân bay và các thành phố lớn đều có các thương hiệu cho thuê xe quốc tế. Lưu ý cẩn thận với những cung đường núi quanh co!

Thời điểm lý tưởng để đến Ý

Thời điểm tốt nhất để du lịch Ý tùy thuộc vào nơi bạn đến. Ở miền Bắc, mùa hè vẫn tuyệt vời để bạn thực hiện những chuyến đi bộ đường dài và đạp xe leo núi ở dãy Dolomites và quanh những hồ nước xinh đẹp. Tuy nhiên, nhìn chung mùa hè ở Ý thường rất nóng và đông khách.

Thay vào đó, bạn nên đi vào mùa thu hoặc mùa xuân. Thời tiết vẫn dễ chịu, khách du lịch ít hơn, và giá cũng phải chăng hơn. Nhiều địa điểm ở Ý đóng cửa vào tháng Tám vì các gia đình thường đi nghỉ để tránh nóng. Hãy kiểm tra kỹ kế hoạch trước khi đặt vé.

Mùa đông cũng là thời điểm tuyệt vời để đến Ý. Miền Nam mát mẻ nhưng yên tĩnh, thuận tiện để khám phá, trong khi các khu trượt tuyết ở miền Bắc, qua dãy Alps và Dolomites, mở cửa, mang đến nhiều lựa chọn nghỉ dưỡng.



