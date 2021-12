8 siêu thực phẩm giúp giải độc máu

Ớt cayenne rất giàu vitamin A, B, C, E, K và các khoáng chất như kali và magie. Các chất dinh dưỡng dồi dào này giúp lọc máu hiệu quả, giữ cho cơ thể khỏe mạnh.

Húng quế không chỉ giàu chất chống oxy hóa mà còn có đặc tính kháng khuẩn và chống trầm cảm tự nhiên. Do đó, thêm rau húng quế vào bữa ăn hằng ngày là cách đơn giản giúp giải độc, thanh lọc máu an toàn.

Cà rốt có tác dụng làm sạch máu, chống lão hóa và giúp đôi mắt khỏe mạnh. Điều này là do cà rốt có hàm lượng các chất chống oxy hóa dồi dào như vitamin A, vitamin C, vitamin E , có tác dụng loại bỏ các gốc tự do gây bệnh tim, ung thư.

Khổ qua

Khổ qua không chỉ đóng vai trò là nhà máy lọc máu mà còn giúp duy trì lượng đường trong máu ở mức ổn định. Bên cạnh đó, khổ qua còn làm giảm cholesterol xấu. Nhờ đó, khổ qua được xếp vào hàng thực phẩm hàng đầu giúp giải độc máu.

Củ dền

Củ dền chứa nhiều vitamin A, B, C, K và axit folic. Thêm vào đó, củ dền còn chứa một lượng lớn chất xơ. Những chất dinh dưỡng này có tác dụng đáng kể trong quá trình làm sạch máu, giúp thải bỏ độc tố ra ngoài.