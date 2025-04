8 sao nữ Cbiz được cánh đàn ông khao khát nhất 2025

Chương Nhược Nam được xem là bạch nguyệt quang của làng giải trí Trung Quốc hiện tại.

Chương Nhược Nam đứng ở vị trí thứ 2 với 86.000 lượt bình chọn. Mỹ nhân sinh năm 1996 gắn liền với hình tượng bạch nguyệt quang, được xem là người tình trong mộng của rất nhiều khán giả. Cô gây ấn tượng bằng nhan sắc trong trẻo cùng diễn xuất nổi bật, đặc biệt là với những cảnh khóc.

Trong năm 2025, Chương Nhược Nam trở thành cái tên được chú ý nhờ bộ phim Khó Dỗ Dành hợp tác với Bạch Kính Đình. Trước đó, cô từng góp mặt trong các tác phẩm đình đám như Hôn Lễ Của Em, Soi Sáng Cho Em, Bi Thương Ngược Dòng Thành Sông và Anh Cũng Có Ngày Này.

Hạng 1: Điền Hi Vi

Điền Hi Vi có gương mặt xinh như búp bê cùng body gợi cảm.

Nắm giữ vị trí số 1 trong danh sách những sao nữ Cbiz lứa 95 mà cánh mày râu yêu thích là Điền Hi Vi với 94.000 lượt bình chọn. Điền Hi Vi được yêu thích bởi gương mặt cực kỳ dễ thương, thân hình lại vô cùng gợi cảm, hơn nữa diễn xuất cũng không tệ.

Nhắc tới Điền Hi Vi, khán giả sẽ nghĩ ngay tới Khanh Khanh Nhật Thường, bộ phim có thể nói là hay bậc nhất cho đến lúc này của mỹ nhân sinh năm 1997. Ngoài ra, cô còn một tác phẩm cổ trang khác cũng rất đáng xem là Điền Canh Kỷ đóng cùng Tăng Thuấn Hy, chiếu tại Việt Nam trên cả hai nền tảng lớn FPT Play và VieON.

Trong giai đoạn cuối năm 2024 - đầu năm 2025, Điền Hi Vi gặp phải thất bại đáng tiếc với Đại Phụng Đả Canh Nhân đóng chung với Vương Hạc Đệ. Dù vậy, điều này không quá ảnh hưởng tới sức hút của Điền Hi Vi cũng như sự mong chờ của khán giả vào các tác phẩm tiếp theo của cô. Hiện tại, Điền Hi Vi đang có một tác phẩm chờ chiếu rất đáng hóng, đó là Tử Dạ Quy đóng cùng Hứa Khải.