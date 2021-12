8 quận Hà Nội cấm bán hàng ăn uống tại chỗ: Cấm quận này thì sang quận khác

Your browser does not support the audio element.

Nhận định này được PGS.TS Nguyễn Huy Nga - nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) chia sẻ với PV Dân trí sau khi 8 quận "vùng cam" ở Hà Nội lần lượt yêu cầu các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn chỉ được phép bán hàng mang về, đóng cửa trước 21h hằng ngày.

Chuyên gia ngành y tế cho rằng, việc các quận "vùng cam" yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ được bán hàng mang về là vô tác dụng (Ảnh minh họa).

Trong khi đó, chính quyền sở tại ở 22 quận, huyện, thị xã còn lại của Hà Nội vẫn đang tiếp tục cho phép chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát phục vụ khách hàng tại chỗ.