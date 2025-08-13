8 phụ kiện điện thoại tưởng ngớ ngẩn nhưng thông minh bất ngờ

Phụ kiện điện thoại hiện nay xuất hiện với đủ hình dạng, kích thước và công dụng, từ những món đơn giản đến các sản phẩm trông “khó hiểu” nhưng lại cực kỳ hữu ích.

Không ít phụ kiện từng bị coi là chiêu trò quảng cáo, song khi trải nghiệm thực tế, chúng lại khiến người dùng thay đổi hoàn toàn suy nghĩ.

Ốp lưng kiêm bàn phím

Ốp lưng kiêm bàn phím QWERTY vật lý trông có phần “lỗi thời” như quay về thời BlackBerry. Song, khi gắn vào, bàn phím ảo biến mất, nhường toàn bộ không gian màn hình cho ứng dụng.

Ứng dụng đi kèm cho phép lập trình phím tắt, mở nhanh ứng dụng, truy cập liên hệ hay cài đặt chỉ bằng một nút bấm.

PopSocket