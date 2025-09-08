8 người thiệt mạng do đổ tường ở Thủ đô New Delhi, Ấn Độ

Lê Dũng/VOV-New Delhi| 09/08/2025 22:28

Sáng 9/8, 1 bức tường gần Đền Mohan Baba, tại New Delhi bất ngờ đổ sập trong cơn mưa dữ dội, khiến 8 người thiệt mạng. Sự cố xảy ra khi mưa lớn kéo dài suốt đêm 8/8 trút xuống Thủ đô và vùng phụ cận.

Lực lượng cứu hỏa cho biết nhận tin báo lúc 9h16’ sáng 9/8 và nhanh chóng điều 3 xe cùng các đội cảnh sát tới hiện trường. Trước đó, từ 23 giờ đêm 8/8, lượng mưa lớn đã gây ngập nặng nhiều tuyến phố, khu dân cư tại Thủ đô Delhi.

8 nguoi thiet mang do do tuong o thu do new delhi, An Do hinh anh 1
Mưa lớn làm ngập nhiều tuyến đường tại Thủ đô New Delhi, Ấn Độ ngày 9/8 - Ảnh: X

Cục Khí tượng Ấn Độ (IMD) phát cảnh báo đỏ trong ngày 9/8, khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài và đề phòng nguy cơ sạt lở, sập các công trình xuống cấp.

Tại nhiều khu vực, đường phố chìm trong nước, giao thông tê liệt, phương tiện buộc phải di chuyển chậm. Hiện chính quyền thành phố đang khẩn trương khơi thông dòng chảy, thu dọn hiện trường và kiểm tra an toàn ở các vị trí có nguy cơ mất ổn định kết cấu.

