8 người mất tích trên biển ở Gia Lai

Đến 20h45 ngày 28/9, gia đình chủ tàu cá đã đến Đồn Biên phòng Tam Quan Nam báo cáo sự việc và đề nghị hỗ trợ.

Nhận được tin báo, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã huy động 4 tàu cá đang hoạt động gần khu vực tàu cá BĐ 97258-TS bị mất liên lạc để hỗ trợ tìm kiếm. Tuy nhiên, đến sáng 29/9, lực lượng tìm kiếm vẫn chưa liên lạc được với tàu cá bị mất liên lạc.

Được biết, thời điểm mất liên lạc, trên tàu có 8 lao động, trong đó 6 người ở Gia Lai, 1 người trú tại Lâm Đồng và 1 người ở TP Hải Phòng.