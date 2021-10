8 nam Idol thế hệ 10X được mệnh danh là 'tiểu thịt tươi' của Cbiz: Visual đỉnh, tài năng bùng nổ!

27 phút trước Vụ án

(CAO) Ngày 14-10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Cú (Trà Vinh) đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Thạch Rine (SN 1960, ngụ xã Kim Sơn) về hành vi lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân.