8 mẫu ô tô từng bị coi là 'thất bại thảm hại' nay có giá triệu USD

Từng bị thị trường quay lưng, nhiều mẫu xe đình đám của châu Âu, Nhật và Mỹ – vốn được coi là những “thất bại thảm hại” – giờ đây lại trở thành báu vật trong giới sưu tầm. Các nhà đấu giá như RM Sotheby’s hay Barrett-Jackson liên tục ghi nhận mức giá kỷ lục cho những chiếc xe từng khó bán đến mức hãng phải dừng sản xuất.

Theo dữ liệu từ Classic.com, điểm chung của những “flop huyền thoại” này là số lượng cực hiếm, câu chuyện hậu trường nhiều kịch tính, và công nghệ từng bị hiểu lầm. Thất bại ngày hôm qua, nhờ thời gian và góc nhìn mới, lại hóa thành thành công trên sàn đấu giá.

Những “bom xịt” đổi đời