8 lý do nên chờ iPhone 18 Pro Max - bước nhảy vọt của iPhone 2026

Dựa trên những nguồn tin đáng tin cậy từ giới phân tích và chuỗi cung ứng, iPhone 18 Pro được xem là một trong những thay đổi lớn nhất của Apple trong nhiều năm gần đây.

Một concept iPhone 18 Pro. Ảnh: PhoneArena

Một điều đáng chú ý là Apple được cho là sẽ thay đổi lịch phát hành iPhone. Lần đầu tiên, dòng Pro sẽ ra mắt trước, trong khi những phiên bản tiêu chuẩn sẽ lùi sang năm sau.

Theo đó, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và mẫu iPhone màn hình gập sẽ xuất hiện trong tháng 9/2026. Riêng iPhone 18 và iPhone 18e sẽ được giới thiệu muộn hơn vào mùa xuân 2027.

Cách làm mới này cho thấy Apple muốn đặt dòng Pro vào vị trí trung tâm, nơi thể hiện sức mạnh công nghệ tối đa của hãng.

Nếu chưa vội nâng cấp iPhone trong mùa mua sắm cuối năm nay, dưới đây là 8 lý do nên chờ iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max.

Thiết kế: Giữ sự cao cấp, tinh chỉnh chi tiết

Theo các rò rỉ ban đầu, iPhone 18 Pro sẽ không thay đổi quá nhiều về kiểu dáng so với iPhone 17 Pro. Apple được cho là tiếp tục sử dụng ngôn ngữ thiết kế vuông vức, khung nhôm đúc nguyên khối và cụm 3 camera nằm trên "plateau".

Cách bố trí 3 ống kính theo tam giác quen thuộc được giữ nguyên, thể hiện phong cách đặc trưng của dòng Pro những năm gần đây.

Kích thước màn hình cũng sẽ duy trì ở mức 6,3 inch trên bản Pro và 6,9 inch trên Pro Max. Điều này cho thấy Apple đã tìm ra kích thước tối ưu, đủ lớn để mang lại trải nghiệm xem thoải mái nhưng không quá cồng kềnh đối với người dùng.

Một chi tiết thú vị từ chuỗi cung ứng hé lộ rằng phần Ceramic Shield ở mặt lưng, khu vực phục vụ sạc MagSafe, có thể được làm “bán trong suốt”, cho phép người dùng nhìn thấy một phần bên trong máy.