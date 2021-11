8 loại thực phẩm ngon - bổ - rẻ dành cho bệnh nhân ung thư gan

Your browser does not support the audio element.

Hiện không có một chế độ ăn nhất định nào được khuyến nghị cho những người bị ung thư gan. Bác sĩ có thể sẽ khuyến khích bạn ăn nhiều loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng, chẳng hạn như trái cây, rau, ngũ cốc nguyên hạt và các nguồn protein nạc.

Nhận đủ calo và chất dinh dưỡng có vai trò rất quan trọng. Nếu cảm thấy khó ăn do chán ăn, buồn nôn hoặc các triệu chứng khác, bạn có thể chuyển sang ăn các bữa ăn nhẹ và chia làm nhiều bữa.

Việc cung cấp đủ nước cho cơ thể cũng rất quan trọng, đặc biệt nếu bạn đang bị nôn mửa, tiêu chảy hoặc táo bón.

Những thực phẩm tốt với bệnh nhân ung thư gan được các chuyên gia khuyến cáo mà bạn có thể tham khảo:

Thực phẩm ít chất béo