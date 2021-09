8 loại thực phẩm ăn cùng trứng gây hại cho sức khỏe

* Với người lớn, một tuần chỉ nên ăn khoảng 3 quả/tuần,

- Người bị tăng huyết áp hoặc cholesterol cao trong máu vẫn có thể ăn trứng, vì nó không làm tăng huyết áp và cholesterol máu, tuy nhiên không nên ăn quá nhiều.

2. Không nên ăn trứng sống

Theo BS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Khoa Dinh dưỡng tiết chế, Trường ĐH Y Dược TP. Hồ Chí Minh, trứng gà chứa nhiều chất dinh dưỡng như protein, chất béo, vitamin, chất khoáng... Nhiều người cho rằng ăn sống hoặc hút trứng gà sống sẽ dễ hấp thu dưỡng chất hơn là ăn chín, nhưng điều này hoàn toàn sai lầm.

Ăn trứng sống có thể làm giảm sự hấp thu chất lượng của protein. Cơ thể sẽ hấp thu khoảng 90% protein trong trứng nấu chín và chỉ 50% trong trứng sống.

- Trứng sống có thể chứa salmonella, khi ăn trứng bị nhiễm loại vi khuẩn này có thể gây ngộ độc thực phẩm và một số triệu chứng dẫn đến sinh non ở phụ nữ mang thai.

- Người cao tuổi, người bị suy giảm miễn dịch, người bệnh đái tháo đường… nếu ăn trứng sống có thể làm tăng nguy cơ ngộ độc.

- Khi ăn trứng sống trong lòng trắng trứng sống còn có một chất gây cản trở cơ thể hấp thu biotin (vitamin H). Đây là một dưỡng chất không thể thiếu được trong quá trình sử dụng protein và bột đường, cần thiết cho sự phát triển bình thường của cơ thể.

- Trứng sống gây ra tình trạng mất ngủ, rụng tóc nếu ăn trong một thời gian dài. Do vậy cách tốt nhất là chế biến trứng chín để ăn an toàn và bổ dưỡng nhất.

