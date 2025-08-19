8 giờ truy tóm băng trộm kim cương hồng 'độc nhất vô nhị' giá 25 triệu USD

Cảnh sát Dubai (Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất – UAE) hôm 18-8 đã phá thành công vụ trộm một viên kim cương hồng 21,25 carat gần như “độc nhất vô nhị”, theo tờ Gulf News.

Theo thông báo của Văn phòng Truyền thông Dubai, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Dubai “đã ngăn chặn vụ trộm viên kim cương hồng cực hiếm, trị giá 25 triệu USD” sau khi nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ người sở hữu viên đá quý này hôm 17-8.