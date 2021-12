8 giải pháp ứng phó biến chủng Omicron của TPHCM

Thứ 4, tăng cường cập nhật thông tin liên tục trên thế giới về biến thể Omicron để có đánh giá đúng mức về sự nguy hiểm, chuẩn bị các biện pháp phòng ngừa, can thiệp và tổ chức truyền thông phù hợp, hiệu quả. TPHCM sẽ thường xuyên truy cập thông tin từ các trang tin điện tử chính thống như Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa bệnh tật Châu Âu (ECDC), Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ (U.S. CDC).

Thứ 5 là triển khai đầy đủ, kịp thời việc tiêm vaccine phòng COVID-19 liều bổ sung, liều nhắc lại theo hướng dẫn của Bộ Y tế, tiếp tục rà soát trên địa bàn dân cư để vận động và tổ chức tiêm vaccine COVID-19 cho những người chưa tiêm đầy đủ, nhất là những người lớn tuổi, có bệnh nền.

Thứ 6, kiện toàn và triển khai đồng bộ hệ thống kiểm dịch từ cấp thành phố đến cấp huyện và cấp xã, ứng phó linh hoạt tùy thuộc theo cấp độ nguy hiểm của dịch do biến chủng Omicron gây ra.