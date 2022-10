8 đường trượt zipline mạo hiểm nhất thế giới

Zipline đến thác Niagara, Ontario, Canada: Zipline to the Falls là lựa chọn mang đến cho du khách trải nghiệm ngắm nhìn thác nước nổi tiếng thế giới từ một góc độ thú vị hơn. Tọa lạc tại Grand View Marketplace, đường trượt zipline đưa người chơi băng qua hẻm núi. Bạn sẽ phóng tầm nhìn xuống 670 m, lướt qua thác Mỹ và đến hạ cánh trên một đài quan sát ở chân thác Móng ngựa Canada. Khung cảnh thác Niagara đẹp bất kể mùa nào, nhưng mùa đông được cho là ấn tượng nhất với tuyết và băng phủ khắp nơi, tăng thêm sự hấp dẫn cho cuộc phiêu lưu bằng zipline. Ảnh: Joanne Dale.

First Flyer and First Glider, Grindelwald, Thụy Sĩ: Đến khu vực này vào mùa hè hay mùa đông, bạn sẽ được chiêm ngưỡng khung cảnh tuyệt đẹp của các đỉnh Eiger, Monch và Jungfrau hùng vĩ ở dãy Bernese Alps. Thả mình xuống First Flyer, đường trượt zipline dài 800 m trên Jungfrau, bạn sẽ đạt tốc độ tối đa là 84 km/h và lơ lửng khoảng 50 m trên núi cao. Bên cạnh đó, bạn có thể đăng ký zipline First Glider, trải nghiệm đu dây khi được buộc vào một chiếc tàu lượn hình đại bàng khổng lồ. Bạn sẽ được đưa ngược từ nhà ga cáp treo Schreckfeld đến Grindelwald First với vận tốc 72 km/h, sau đó quay trở lại Schreckfeld bằng vận tốc 83 km/h. Ảnh: Jungfrau Top of Europe.

Limite Zero, Sanlucar de Guadiana, Tây Ban Nha: Bắt đầu ở Tây Ban Nha và đến Bồ Đào Nha trong ít phút là trải nghiệm bạn có được khi sử dụng Limite Zero, đường trượt zipline xuyên biên giới duy nhất trên thế giới. Đường zipline trải dài 720 m qua sông Guadiana từ Sanlucar de Guadiana ở tỉnh Huelva của Tây Ban Nha đến Alcoutim ở Algarve của Bồ Đào Nha với tốc độ lên tới 80 km/h. Ảnh: Rove.me.