8 dấu hiệu cho thấy bạn cần gội đầu thường xuyên hơn

Dưới đây là 8 dấu hiệu bác sĩ da liễu cảnh báo rằng bạn đang không gội đầu đủ thường xuyên.

Tóc và da đầu trở nên bóng nhờn

Bác sĩ Hadley King, chuyên khoa da liễu tại New York (Mỹ) cho biết, dù tóc bạn khô hay dầu, da đầu vẫn luôn tiết ra bã nhờn. Nếu gội đầu không thường xuyên, lượng dầu này sẽ tích tụ lại, dầu thừa khiến tóc trông bết, nặng và có thể bắt đầu có mùi khó chịu.

Da đầu ngứa và viêm

Nếu bạn không gội đầu thường xuyên, bên cạnh việc tích tụ dầu gây nhờn, da đầu còn có thể trở nên ngứa, nhạy cảm và viêm. “Bã nhờn vốn là chất dưỡng ẩm tự nhiên, nhưng cũng là môi trường lý tưởng cho bụi bẩn, vi khuẩn và các tác nhân môi trường khác. Đây là nơi vi khuẩn, nấm và men phát triển, dẫn đến kích ứng da đầu” - Jodi LeGerfo, tiến sĩ điều dưỡng và chuyên viên y tá gia đình cao cấp - cho biết.

Cô nói thêm đây là dấu hiệu quan trọng bạn đang không gội đầu đủ. Nếu thường xuyên ngứa, nên xem lại tần suất gội đầu.

Xuất hiện gàu hoặc da đầu bong tróc

Gàu thường đi kèm với cảm giác ngứa và tóc bết. “Nếu không gội đầu thường xuyên, bã nhờn sẽ tích tụ, tạo môi trường cho nấm men phát triển. Kết quả là viêm da tiết bã, hay còn gọi là gàu” - bác sĩ King nói - "Nếu gàu vẫn tái phát dù bạn đã gội thường xuyên, hãy thử dầu gội trị gàu chứa hoạt chất kháng nấm".

Tình trạng da đầu xấu đi

Theo chuyên gia chăm sóc tóc Sophia Emmanuel - nhà tạo mẫu tóc (hairstylist) làm việc tại khu vực New York, Mỹ và là đại sứ thương hiệu cho V&Co Beauty - nếu bạn vốn đã có vấn đề như viêm da tiết bã hay ngứa, việc gội đầu quá ít sẽ khiến tình trạng tệ hơn và khó điều trị hơn.

Tích tụ sản phẩm tóc

TerraRose Puncerelli - stylist nổi tiếng và đại diện thương hiệu Hairapy Haircare, hiện làm việc tại Los Angeles, California, Mỹ - nói rằng cô luôn nhận ra khi khách hàng gội đầu không đúng cách. Có thể nhận thấy điều này khi cặn sản phẩm dính trên da đầu và thân tóc. Khi dầu gội, dầu xả, gel, kem tạo kiểu hay dầu dưỡng không được xả sạch, chúng để lại lớp màng dày và nhờn. Cô khuyên nên gội 2 lần: lần đầu loại bỏ bụi bẩn, lần sau làm sạch thật kỹ.

Tóc rụng hoặc dễ gãy

Một dấu hiệu bất ngờ cho thấy bạn không gội đầu đủ là tóc bắt đầu rụng hoặc gãy nhiều. “Nghiên cứu năm 2021 trên Skin Appendage Discord phát hiện tần suất gội đầu thấp liên quan đến nguy cơ rụng tóc cao hơn” - bác sĩ Dr. King nói - “Nguyên nhân được cho là do tích tụ dầu, bụi bẩn, sản phẩm tóc và chất ô nhiễm gây viêm, dẫn đến rụng tóc”.

LeGerfo bổ sung rằng tình trạng tích tụ này còn tạo lớp phủ dày trên tóc, ngăn hấp thụ độ ẩm, cuối cùng khiến tóc hư tổn và dễ gãy.

Tóc mất độ bồng và sức sống

Khi tóc bị bám đầy dầu và sản phẩm, nó sẽ xẹp xuống, nặng và thiếu độ phồng tự nhiên. LeGerfo cho biết: “Nhiều sản phẩm hiện nay chứa silicone và chất bao phủ, nếu không được gội sạch thường xuyên sẽ khiến tóc trông xỉn màu và không còn độ đàn hồi”.

Bạn cảm thấy thiếu tự tin

Nghe có vẻ lạ, nhưng cảm xúc của bạn cũng là một dấu hiệu. Bác sĩ King nói: “Tóc sạch không chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình mà còn đến tâm lý. Nó giúp nâng cao sự tự tin và cảm giác sạch sẽ. Nếu gội đầu không đủ, tóc có thể có mùi và khiến bạn ngại giao tiếp”.

Không có quy tắc cố định cho tất cả mọi người, tần suất gội tùy vào loại tóc, khí hậu và lối sống. Nhưng nếu bạn thấy tóc bết nhanh, ngứa, có gàu hoặc rụng nhiều, hãy cân nhắc tăng số lần gội trong tuần. Một mái tóc sạch không chỉ đẹp hơn, mà còn giúp bạn cảm thấy khỏe khoắn, tự tin và sảng khoái hơn mỗi ngày.

Du Yên (theo RS)