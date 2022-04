8 cảng du lịch tuyệt đẹp trên thế giới

2. Cảng Singapore, Singapore : Cảng Singapore là một trong những cảng lớn nhất thế giới, nơi đón tiếp hàng nghìn tàu biển cập bến mỗi ngày. Cảng gồm hai cơ sở đặt bến tại Trung tâm Du thuyền Singapore và Trung tâm Du thuyền Vịnh Marina, nằm cạnh Bến tàu Nam Marina. Vị trí của cảng gần với các điểm tham quan như đảo Sentosa, Gardens by the Bay, Chinatown và Marina Bay Sands. Ảnh: Igor Grochev.

3. Bến du thuyền Manhattan, New York, Mỹ: Hành khách có thể ngắm nhìn đường chân trời của Manhattan, tượng Nữ thần Tự do và đảo Governors từ những con tàu cập cảng bến du thuyền Manhattan. Những chuyến tham quan bằng du thuyền từ bến cảng này luôn nằm trong danh sách trải nghiệm thú vị của du khách khi đến New York. Ảnh: John Penney.