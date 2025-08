8 bước giải phóng 48GB bộ nhớ trên máy tính Windows 11

Để xóa file tạm, vào Settings > System > Storage > Temporary files để xem danh sách file có thể xóa an toàn, rồi chọn Remove files.

Kích hoạt Storage Sense để tự động xóa file tạm định kỳ.

3. Xóa điểm khôi phục cũ

Tính năng System Restore sử dụng một phần ổ cứng để lưu điểm khôi phục (restore points). Thông thường, chúng ta chỉ cần giữ lại điểm mới nhất.

Mở Disk Cleanup > Clean up system files > More Options > Clean Up dưới Restore Point. Nhấn Delete để xác nhận xóa các điểm cũ.

4. Gỡ cài đặt ứng dụng không dùng