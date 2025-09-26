8 bí quyết 'vàng' giúp Tần Lam giữ gìn nhan sắc

Xuất hiện tại Tuần lễ thời trang New York vừa qua, Tần Lam gây sốt với vẻ đẹp vượt thời gian, khí chất ngời ngời khi diện trang phục váy ôm lệch vai, tôn lên vóc dáng nuột nà, gợi cảm. Nhiều khán giả tò mò về những bí quyết giúp "Phú Sát Hoàng hậu" luôn duy trì nhan sắc "không tuổi''.

Dưới đây là 8 thói quen mà Tần Lam áp dụng mỗi ngày để giữ vẻ đẹp rạng rỡ.

1. Ăn ít, chia nhiều bữa nhỏ

Tần Lam chú trọng ''ăn sạch'', hạn chế tối đa đồ chiên rán, nhiều dầu mỡ và muối, đồng thời tăng cường rau xanh, trái cây và thực phẩm giàu chất xơ. Cô không ăn đến mức no căng bụng, mà chỉ ăn khoảng 60-70% nhu cầu.

Nguyên tắc này giúp cô kiểm soát lượng calo nạp vào, duy trì cảm giác nhẹ nhàng và tránh việc thèm ăn vặt. Ngoài ra, thay vì 3 bữa lớn, Tần Lam chia thành nhiều bữa nhỏ trong ngày để cơ thể không bao giờ rơi vào tình trạng quá đói.

2. Uống đủ 2 lít nước mỗi ngày

Với Tần Lam, nước chính là ''liều thuốc'' đơn giản mà hiệu quả cho cả vóc dáng lẫn làn da. Cô uống đủ 2 lít nước mỗi ngày, kết hợp trà thảo mộc hoặc nước chanh loãng để tăng cường đào thải độc tố. Việc bổ sung đủ nước giúp thúc đẩy trao đổi chất, hỗ trợ giảm cân và quan trọng nhất là giữ cho làn da luôn căng mọng, tươi tắn.

3. Bữa sáng sinh tố rau củ

Sau khi tăng cân vì vai diễn, Tần Lam đã chọn uống sinh tố rau củ vào bữa sáng thay cho đồ ăn nặng bụng. Các loại rau xanh, cần tây, cà rốt, táo hoặc chuối được xay nhuyễn thành hỗn hợp giàu chất xơ và vitamin. Thức uống này không chỉ hỗ trợ tiêu hóa, tạo cảm giác no lâu mà còn giúp cô giảm tới 10kg, lấy lại vóc dáng nhanh chóng mà không gây mệt mỏi.

4. Hóp bụng mọi lúc

Một trong những thói quen bí mật giúp Tần Lam có vòng eo thon là hóp bụng liên tục. Cô duy trì việc siết cơ bụng khi đứng, ngồi hay đi lại. Bài tập đơn giản nhưng hiệu quả này giúp tăng cường cơ lõi, định hình vòng eo và cải thiện tư thế cơ thể, mang lại vẻ ngoài thanh thoát và quyến rũ.

5. Chăm chỉ tập thể dục

Dù lịch trình dày đặc, Tần Lam luôn duy trì ít nhất 1 giờ tập luyện mỗi ngày. Cô ưu tiên các bài tập vừa tăng sức bền vừa giúp cơ thể dẻo dai như đi bộ nhanh, yoga hoặc pilates. Những bài tập này không chỉ giúp cơ thể săn chắc mà còn hỗ trợ giải tỏa căng thẳng, duy trì tinh thần minh mẫn.

6. Không tập luyện quá sức

Trái ngược với quan niệm ''càng đổ mồ hôi càng tốt'', Tần Lam cho rằng tập luyện cường độ cao có thể khiến cơ thể mất nước, giảm collagen và làm da nhanh chảy xệ. Vì vậy, cô chọn tập nhẹ nhàng nhưng đều đặn, vừa đảm bảo sức khỏe vừa giữ gìn da săn chắc.

7. Dùng khăn giấy thay khăn mặt

Trong việc chăm sóc da, Tần Lam cực kỳ cẩn thận. Cô không dùng khăn mặt thông thường vì lo ngại chúng dễ tích tụ vi khuẩn khi ẩm ướt, từ đó gây mụn. Thay vào đó, cô dùng khăn giấy một lần để lau khô mặt, đảm bảo bề mặt da luôn sạch sẽ.

8. Bảo quản mỹ phẩm trong tủ lạnh

Một mẹo nhỏ mà Tần Lam áp dụng thường xuyên là để mặt nạ và kem mắt trong tủ lạnh. Khi sử dụng, nhiệt độ mát lạnh sẽ giúp se khít lỗ chân lông, giảm sưng bọng mắt và làm dịu da tức thì, đặc biệt hữu ích sau những ngày thiếu ngủ hoặc lịch làm việc căng thẳng.