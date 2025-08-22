8.400 video Rạng rỡ Việt Nam 'nhuộm đỏ' TikTok, hút gần 300 triệu lượt xem

Cục Báo chí khuyến khích nhà sáng tạo ứng dụng công nghệ số, hiệu ứng hiện đại, trí tuệ nhân tạo (Al) để thể hiện các nội dung lịch sử và văn hóa theo cách mới mẻ, gần gũi với giới trẻ.

Bên cạnh đó, video góp phần giới thiệu vẻ đẹp văn hóa, thiên nhiên, ẩm thực, trang phục và nghệ thuật truyền thống của Việt Nam. Các tác phẩm nghệ thuật như thơ ca, âm nhạc, vũ đạo… hướng về Tổ quốc cũng được đưa lên nền tảng.

Đặc biệt, các video nổi bật, có sức lan tỏa cao và nội dung tích cực sẽ được xét chọn và vinh danh vào dịp 2/9 với các hình thức ghi nhận phù hợp.

Tính đến ngày 22/8, đã có hơn 8.400 video gắn hashtag #RangRoVietNam trên TikTok, 280.900.922 lượt xem, gần 2 triệu lượt thích và 80.000 lượt chia sẻ sang các nền tảng khác.

Mỗi đoạn video, mỗi hình ảnh được chia sẻ không chỉ là lời khẳng định về tình yêu Tổ quốc, mà còn là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, lòng tự hào dân tộc đang hiện hữu trong từng người trẻ.

Những clip này “nhuộm đỏ” TikTok không chỉ lan tỏa cảm xúc mà còn là một lời nhắc nhở về tình yêu nước trong thời đại số. Ở đó, tinh thần Việt Nam được kết nối bằng công nghệ, nhưng lại chạm đến trái tim một cách chân thật.