8/3 và những điều thú vị ít người biết

Ví dụ như năm 2017, chủ đề của ngày mùng 8/3 là "Women in the Changing World of Work: Planet 50-50 by 2030" (tạm dịch: phụ nữ trong thời đại thay đổi công việc: Hành tinh 50-50 trước năm 2030). Năm 2021 là: ‘Hành trình phụ nữ trong lãnh đạo: Xây dựng tương lai bình đẳng mới trong thế giới Covid-19’ (‘Women in leadership: Achieving an equal future in a COVID-19 world’).

Không phải ngày lễ của tất cả quốc gia

Điều ngạc nhiên là mùng 8/3 không phải ngày lễ được ăn mừng trên khắp hành tinh. Nó là ngày lễ chính thức tại 28 quốc gia, trong đó có Việt Nam. Tuy vậy ở một số nước, nó cũng chỉ là ngày lễ chính thức cho nữ giới chứ không phải toàn dân (Trung Quốc, Nepal...).Màu đỏ là các nước coi 8/3 là ngày lễ chính thức, màu nâu là các quốc gia với mùng 8/3 là ngày lễ dành cho phụ nữ còn màu vàng là các quốc gia không coi mùng 8/3 là ngày lễ chính thức.

Ngày quốc tế phụ nữ ban đầu không phải ngày 8/3

Trước khi mùng 8/3 chính thức trở thành ngày Quốc tế phụ nữ, nó từng rơi vào ngày 28/2/1909 tại Mỹ và năm 1911, nó lại được kỷ niệm vào ngày 19/3 tại 4 nước đầu tiên là Áo, Đan Mạch, Đức và Thụy Sỹ. Phải sau năm 1913, ngày quốc tế phụ nữ mới chính thức được chuyển về ngày 8/3, dù tại một vài nước, họ vẫn tổ chức vào những ngày khác.

Ngày Quốc tế phụ nữ cũng có màu sắc biểu trưng

Các màu sắc biểu trưng cho ngày Quốc tế phụ nữ là màu tím, xanh lá cây và trắng.

Trên website của IWD (International Women's Day) giải thích: "Màu tím tượng trưng cho công lý và phẩm giá. Màu xanh lá cây tượng trưng cho hy vọng. Màu trắng tượng trưng cho sự tinh khiết. Các màu sắc này bắt nguồn từ Liên minh Chính trị và xã hội của phụ nữ (WSPU) ở Anh vào năm 1908".