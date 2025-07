75% căn hộ ở TPHCM giao dịch quanh mức 5 tỷ đồng

Tương tự, tại báo cáo thị trường bất động sản quý II/2025 của CBRE Việt Nam cho thấy, tính đến quý II năm nay, giá bán sơ cấp của thị trường căn hộ tại TPHCM cũ đạt 82 triệu đồng/m2, tăng gần 7% so với quý trước và 29% so với năm trước. Nguồn cung mở bán mới trong quý này bao gồm một dự án mở bán mới và giai đoạn bán hàng tiếp theo của các dự án đã mở bán thời gian trước, với giá bán trong quý II được điều chỉnh tăng từ 10 - 13% so với giai đoạn trước.

Sở Xây dựng TPHCM vừa cập nhật danh sách các dự án nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua tính từ đầu năm đến hết tháng 6. Theo đó, chỉ có 7 dự án (5.556 căn) được cơ quan này chấp thuận thủ tục cấp phép đủ điều kiện mở bán, chỉ bằng khoảng 25% so với Hà Nội.

Tuy nhiên, gần 80% nguồn cung mới thuộc phân khúc cao cấp, với mức giá khởi điểm từ 60 triệu đồng/m2, tạo ra sự lệch pha lớn giữa cung và cầu trên thị trường. Xu hướng dịch chuyển rõ nét của các chủ đầu tư sang phân khúc căn hộ cao cấp và hạng sang được nhận định sẽ chi phối thị trường trong năm nay.